El FC Barcelona tiene fuerte competencia por Julián Álvarez

Según Diario SPORT, el París Saint-Germain ha iniciado las negociaciones por Julián Álvarez. El campeón de la Liga de Campeones compite con el FC Barcelona por su fichaje.

El club francés esperó a que terminara la final de la Liga de Campeones para iniciar las negociaciones y que la atención se centrara en el partido contra el Arsenal (1-1, victoria en los penaltis).

Mientras el Barça contactó primero con el jugador y luego ofreció 100 millones al Atlético, el PSG sigue la vía oficial.

El lunes inició las negociaciones y, según SPORT, presentará pronto su primera oferta.

El Barça ya presentó el viernes una oferta de 100 millones por el argentino de 26 años, pero el Atlético la rechazó al considerarla insuficiente.

El jugador ya ha comunicado al Atlético su deseo de marcharse. Ha jugado 106 partidos y marcado 49 goles.



