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Sam Vreeswijk

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El FC Barcelona se presenta en Enschede por un jugador del FC Twente

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R. Nijstad

El FC Barcelona se ha puesto en contacto con el FC Twente por Ruud Nijstad. Así lo informa Voetbal International este jueves por la tarde. Sin embargo, el club de Enschede no tiene intención de dejar salir al defensa de dieciocho años.

El semanario citado informa de que el Barcelona busca un defensa con buena salida de balón y mucho potencial para el perfil izquierdo de la zaga. Así fue como Nijstad entró en escena.

El conjunto catalán se presentó en De Grolsch Veste, pero por ahora no se ha llegado a un acuerdo: el director técnico Erik ten Hag decidió no atender el interés y tiene previsto retener a Nijstad.

En principio, Ten Hag tiene previsto mantener la puerta cerrada, incluso si el Barcelona presenta en los próximos días una nueva oferta por Nijstad.

Nijstad está considerado como uno de los mayores talentos de la Eredivisie. Entre otros, PSV y Eintracht Frankfurt ya se interesaron por él anteriormente este verano.

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Sin embargo, no se concretó ningún traspaso. Es más: el defensa renovó en junio su contrato con el Twente hasta mediados de 2029.

Nijstad debutó con el Twente en octubre del año pasado. Desde entonces, el zurdo de 1,95 metros ha disputado 29 partidos oficiales con el actual duodécimo clasificado de la Eredivisie. Además, ha firmado un gol y una asistencia.

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