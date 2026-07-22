El FC Barcelona reanuda las pruebas médicas a Frenkie de Jong, pero teme lo peor

Frenkie de Jong regresó al FC Barcelona tras el Mundial con una lesión de rodilla. Se lastimó durante el torneo y tuvo que jugar con inyecciones, lo que enfureció al club y ahora preocupa a la directiva.

Según Mundo Deportivo, el holandés regresará hoy o mañana para someterse a nuevas pruebas. El club quiere examinar a fondo su rodilla, pues se teme un daño ligamentario.

De confirmarse, la lesión podría marginarlo entre cuatro y seis meses, e incluso requerir cirugía.

Según el medio español, el centrocampista ya acudió al club el pasado viernes para determinar la gravedad de su lesión, pero las pruebas siguen en marcha.

Tras los exámenes y la consulta con el jugador, el club podría dar más detalles.

Para Hansi Flick, su baja sería un golpe, pero cuenta con alternativas como Marc Bernal, Gavi y los canteranos Tommy Marqués y Xavi Espart.

Marc Casadó no entra en los planes de Flick y podría marcharse.