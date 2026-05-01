El FC Barcelona volverá a jugar temporalmente en otro estadio. Las obras de remodelación del Camp Nou aún no han terminado, así que el club buscará un hogar provisional para la temporada 2027/28.

Entre 2023 y 2025 ya se realizó una fase de obras, por lo que el equipo jugó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

A finales de 2023 regresó al Camp Nou, pero las obras aún no han terminado. Actualmente el estadio tiene capacidad para unos 60 000 espectadores.

Ahora se trabaja en la tercera y última grada, aún cerrada.

En la última fase se instalará la cubierta, un proceso que llevará meses.

Se prevé que estas obras se realicen durante la temporada 2027/28 y que el estadio quede inhabilitado durante ese periodo.

Así que el Barcelona buscará de nuevo un recinto provisional. Según la Cadena SER, el Estadi Olímpic Lluís Companys vuelve a ser la opción principal.