El FC Barcelona ofrece la mitad del precio de venta que pide el Borussia Dortmund por Karim Adeyemi

El Barcelona y el Dortmund aún no se ponen de acuerdo sobre el traspaso de Karim Adeyemi. La oferta inicial de 20 millones del Barça es la mitad de lo que pide el Dortmund. Aun así, el Barcelona no está preocupado.

Sin embargo, la noche del miércoles al jueves se confirmó que el jugador de 24 años ya tiene un acuerdo personal con el Barça.

El extremo derecho tiene contrato con el Dortmund hasta mediados de 2027 y, según el experto en fichajes Fabrizio Romano, no piensa renovarlo. Esto presiona al Dortmund.

Si el Dortmund quiere cobrar algo por él, debe venderlo este verano. Pide 40 millones, cifra que el Barça no pagará.

«El Barcelona no va a ofrecer cuarenta millones de euros por un jugador que en enero podrá negociar con otros clubes su fichaje sin coste alguno», explica Romano.

«Adeyemi ha dejado claro al Dortmund que quiere irse al Barcelona, que tiene un acuerdo personal y que no firmará un nuevo contrato».

«Ahora la pelota está en el tejado del Dortmund. Las negociaciones continúan, pero el Barcelona no va a gastar una fortuna. Veamos si el Barcelona está dispuesto a ceder un poco».

Romano subraya que el Barcelona maneja la situación. «Si un jugador con un año de contrato está de tu lado, nunca renovará con su club».

«También cuesta imaginar que el Barcelona vaya a gastar más de 25 millones de euros en un jugador al que ya podrá fichar dentro de seis meses. Tengo la sensación de que este fichaje se va a producir», concluye Romano.