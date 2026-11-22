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El FC Barcelona remontó un 0-2 para imponerse por 3-2 al Villarreal en un partido espectacular. Los visitantes se adelantaron rápidamente con una cómoda ventaja, pero el Barça reaccionó tras el descanso.

El equipo de Hansi Flick sabía lo que tenía que hacer después de ver cómo el Real Madrid vencía el sábado por la noche al Celta de Vigo (2-1). Frenkie de Jong comenzó en el centro de la defensa, mientras que Fermín López, Marc Bernal y Pedri formaron el centro del campo.

El Barça empezó el partido de la peor manera. A los cinco minutos, Tajon Buchanan marcó un golazo desde lejos después de que Fermín López perdiera de vista al canadiense. El atacante dejó botar el balón dos veces antes de golpearlo con fuerza: 0-1.

En el minuto siete, Villarreal aprovechó un contraataque para ponerse 0-2 por medio de Tani Oluwaseyi. Georges Mikautadze superó a De Jong y cedió el balón a Alberto Moleiro, que habilitó a Oluwaseyi para que el atacante marcara con un potente disparo.

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El árbitro Alejandro Hernández desestimó inicialmente una posible falta de penalti sobre Lamine Yamal, pero acabó señalándola tras la intervención del VAR. El español lanzó la pena máxima contra la parte exterior del poste.

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Barcelona dominó el juego y creó peligro con ataques rápidos, pero no logró marcar antes del descanso. Villarreal esperaba su oportunidad al contraataque e intentaba generar peligro con pases al espacio a la espalda de la defensa catalana.

Tras el descanso, Fermín López y Gerard Martín tuvieron ocasiones. El conjunto blaugrana buscó recortar distancias y João Cancelo también estrelló un balón en el poste. En el minuto 57 llegó el 1-2, cuando Martín remató de cabeza un centro de Pedri.

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Apenas unos minutos después, el Barça empató. Tras una buena jugada, Yamal encontró a López, que definió con tranquilidad: 2-2. La remontada se completó poco después, cuando Pau Navarro introdujo en su propia portería un centro de García: 3-2.

La tarde de Navarro fue de mal en peor. Después de su autogol, recibió su segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido y Villarreal terminó con diez jugadores. Con la victoria por 3-2, el Barça lidera la clasificación con 36 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 33.