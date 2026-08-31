El FC Barcelona marca goles brillantes en una victoria con muchos tantos y se hace con el liderato

El FC Barcelona sigue sin fallar en LaLiga. El conjunto catalán también ganó este lunes su tercer partido de la temporada: en casa ante el Rayo Vallecano, un duelo con muchos goles terminó 5-2.

El Rayo Vallecano, que la temporada pasada alcanzó la final de la Conference League, se adelantó por sorpresa este lunes por la noche con el 0-1 a los doce minutos. El neerlandés Jozhua Vertrouwd habilitó por la izquierda a Álvaro García. El extremo izquierdo la cedió atrás y Sergio Camello marcó.

Pero después el Barcelona le dio la vuelta. En un intervalo de menos de tres minutos llegaron tanto el 1-1 como el 2-1. Primero marcó Raphinha tras una gran acción y, poco después, Lamine Yamal mandó el balón a la escuadra con una gran definición tras un precioso movimiento.

Antes del descanso incluso pareció llegar el 3-1 por medio de Jules Koundé. Sin embargo, su gol fue anulado por fuera de juego.

En la segunda parte, Florian Lejeune introdujo desafortunadamente en su propia portería un centro de Anthony Gordon, lo que supuso el 3-1. Pero por medio de Camello, que hizo el 3-2 al cabecear un córner al fondo de la red, el partido volvió a apretarse.

Tras un bonito taconazo de Gordon, Raphinha acabó con toda esperanza del Rayo Vallecano con un potente disparo: 4-2. Yamal fijó el 5-2 definitivo con un tiro colocado desde la frontal del área.

De este modo, el Barcelona es líder de LaLiga con nueve puntos en tres partidos. El Real Madrid también tiene nueve puntos, como único otro club, pero los madrileños cuentan con una peor diferencia de goles. El Rayo Vallecano tiene un punto y es provisionalmente decimoctavo.