El FC Barcelona llega a un acuerdo con el Manchester City por Rodri; también es inminente la llegada del internacional portugués

FC Barcelona y Manchester City han llegado a un acuerdo por el traspaso de Rodri, asegura Fabrizio Romano. La tercera oferta de los catalanes ha sido aceptada y, con ello, el español logra el traspaso que deseaba. Firmará hasta mediados de 2030.

Rodri dejó claro rápidamente en este verano tan bueno para él que quería salir del City. El campeón del mundo esperó durante mucho tiempo algún movimiento del Real Madrid, pero ese club dio largas durante demasiado tiempo.

Barcelona presentó recientemente una primera oferta de 45 millones por el madrileño. El City, con el que Rodri tiene contrato hasta mediados de 2027, tiró la propuesta a la papelera.

Con una oferta de 65 millones de euros, Barcelona ya se acercó bastante más. Con la tercera propuesta, según David Ornstein de 60 millones de euros fijos, 11 millones en bonus “fáciles” y 5 millones en bonus “difíciles”, el City ha dado su visto bueno.

Rodri dio el salto en 2019 del Atlético de Madrid a Manchester por unos setenta millones de euros. Resultó ser una inversión fantástica de los ingleses. En su etapa en el City, Rodri ganó, entre otros títulos, cuatro ligas, la Champions League y dos FA Cups. En 2024 ganó el Balón de Oro como director de orquesta del campeón del triplete.

Además de Rodri, el Barcelona también se reforzará con João Cancelo. El portugués, ya de 32 años, jugó anteriormente dos veces como cedido en el conjunto catalán.

El lateral derecho ha rescindido su contrato con Al-Hilal y viajará a España a principios de la próxima semana para cerrar su llegada como agente libre. El internacional, 73 veces internacional, ha disputado ya un total de 65 partidos con el Barcelona (seis goles y nueve asistencias).