¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Frenkie de JongGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El FC Barcelona firma una brillante goleada de seis goles con Yamal, Raphinha y Fermín como grandes protagonistas

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

El FC Barcelona ha recuperado el liderato de LaLiga. Los catalanes fueron muy superiores en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés, un equipo de la zona baja que regresó al País Vasco con una derrota por 6-1. El Barcelona tiene ahora dos puntos más que el Atlético de Madrid y seis más que el Real Madrid, que el domingo visitará al Racing de Santander.

En el Barcelona, Frenkie de Jong comenzó sorprendentemente como defensa central. El internacional neerlandés dejó así espacio en el centro del campo para jugadores como Pedri, que abrió el partido con un magnífico pase en profundidad. El balón llegó a Fermín López en una posición muy peligrosa; este cedió a Raphinha, que solo tuvo que empujarlo a la red: 1-0.

Pese al gol, el Barcelona no estuvo del todo atento en los primeros minutos, en los que el Alavés pudo haber marcado en varias ocasiones. Abderrahmane Rebbach disparó ligeramente por encima del larguero desde una posición muy favorable, mientras que el portero Joan García respondió a un remate de Ángel Pérez al primer palo.

El Barcelona subió un poco la intensidad y pronto hizo el 2-0. Lamine Yamal supo leer el desmarque de Fermín y vio cómo su compañero, desde un ángulo complicado, encontraba la red con la colaboración del poco convincente portero Antonio Sivera. Fermín también fue decisivo en el 3-0: el zurdo asistió a Raphinha, que marcó con un bonito disparo con rosca.

Próximos partidos
ANF

ANF

Copa del Rey

03 nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

La primera parte aún deparó otro gol. Fermín encontró a João Cancelo, que a su vez vio a Yamal libre. Con un potente disparo desde el borde del área, volvió a hacer celebrar a la afición del Barcelona: 4-0.

En la segunda mitad, el Barcelona volvió a bajar el ritmo, aunque el Alavés no pudo evitar que los catalanes marcaran otras dos veces. Primero, Yamal hizo el 5-0 al superar a Sivera con una vaselina. Su gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero finalmente se comprobó que no lo había.

A diez minutos del final, Anthony Gordon también aportó su gol. El inglés, que había entrado poco antes en sustitución de Yamal, mantuvo la calma y elevó el balón con clase por encima de Sivera. Aun así, el Alavés marcó el gol del honor. El exdelantero del Real Madrid Mariano Díaz estableció el 6-1 definitivo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google