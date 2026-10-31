El FC Barcelona ha recuperado el liderato de LaLiga. Los catalanes fueron muy superiores en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés, un equipo de la zona baja que regresó al País Vasco con una derrota por 6-1. El Barcelona tiene ahora dos puntos más que el Atlético de Madrid y seis más que el Real Madrid, que el domingo visitará al Racing de Santander.

En el Barcelona, Frenkie de Jong comenzó sorprendentemente como defensa central. El internacional neerlandés dejó así espacio en el centro del campo para jugadores como Pedri, que abrió el partido con un magnífico pase en profundidad. El balón llegó a Fermín López en una posición muy peligrosa; este cedió a Raphinha, que solo tuvo que empujarlo a la red: 1-0.

Pese al gol, el Barcelona no estuvo del todo atento en los primeros minutos, en los que el Alavés pudo haber marcado en varias ocasiones. Abderrahmane Rebbach disparó ligeramente por encima del larguero desde una posición muy favorable, mientras que el portero Joan García respondió a un remate de Ángel Pérez al primer palo.

El Barcelona subió un poco la intensidad y pronto hizo el 2-0. Lamine Yamal supo leer el desmarque de Fermín y vio cómo su compañero, desde un ángulo complicado, encontraba la red con la colaboración del poco convincente portero Antonio Sivera. Fermín también fue decisivo en el 3-0: el zurdo asistió a Raphinha, que marcó con un bonito disparo con rosca.

La primera parte aún deparó otro gol. Fermín encontró a João Cancelo, que a su vez vio a Yamal libre. Con un potente disparo desde el borde del área, volvió a hacer celebrar a la afición del Barcelona: 4-0.

En la segunda mitad, el Barcelona volvió a bajar el ritmo, aunque el Alavés no pudo evitar que los catalanes marcaran otras dos veces. Primero, Yamal hizo el 5-0 al superar a Sivera con una vaselina. Su gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero finalmente se comprobó que no lo había.

A diez minutos del final, Anthony Gordon también aportó su gol. El inglés, que había entrado poco antes en sustitución de Yamal, mantuvo la calma y elevó el balón con clase por encima de Sivera. Aun así, el Alavés marcó el gol del honor. El exdelantero del Real Madrid Mariano Díaz estableció el 6-1 definitivo.