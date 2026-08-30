El FC Barcelona ficha por una ganga a un delantero del Arsenal

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Arsenal para el traspaso del extremo Gabriel Jesus. Así lo informó este domingo el experto en fichajes Fabrizio Romano en X con su conocido «here we go».

Según Romano, el Arsenal recibirá diez millones de euros por la venta del delantero brasileño. Esa cantidad puede aumentar con bonus. El reconocimiento médico está previsto para el lunes.

El Arsenal ha dado permiso a Gabriel Jesus para viajar a Barcelona y cerrar el traspaso. Según Mundo Deportivo, firmará por dos temporadas con el campeón de España, con opción a una tercera.

El entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco llevaban ya un tiempo buscando a un jugador con el perfil de Gabriel Jesus. El delantero deseado está ahora, por tanto, de camino al Spotify Camp Nou.

El Barcelona se despidió este verano de Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford. Las vacantes fueron cubiertas por Anthony Gordon, Karim Adeyemi y, probablemente, también Gabriel Jesus.

El Arsenal pagó en 2022 más de 50 millones de euros por Gabriel Jesus, que anteriormente jugó en el Manchester City. La pasada temporada conquistó el título de liga con el club londinense.

Desde hace tiempo se viene relacionando a Gabriel Jesus con una salida del Arsenal, que incorporó a Christos Tzolis para la delantera. Al brasileño aún le queda un año de contrato con el vigente campeón de liga.