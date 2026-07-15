El FC Barcelona está furioso con la KNVB y con Ronald Koeman: «¡Esto es totalmente inaceptable!»

El FC Barcelona está indignado por el estado físico de Frenkie de Jong, informa Diario AS. El centrocampista volvió del Mundial lesionado sin que el club lo supiera.

El lunes se presentó antes de lo previsto por molestias persistentes y las primeras pruebas mostraron una rodilla «totalmente inestable».

No se descarta una lesión ligamentaria, lo que obligaría a una rehabilitación de cuatro a seis meses.

El Barcelona sospecha que la Federación Neerlandesa ocultó información para que jugara “con total normalidad” en octavos contra Marruecos. «El club se siente engañado», concluye AS.

El Barça conocía las molestias y las inyecciones que recibía el jugador, pero no la gravedad. El cuerpo técnico cree que la prórroga ante Marruecos agravó su estado.

«Aunque comprenden que la situación exigía que el jugador saltara al campo, también es esencial que su salud se anteponga a cualquier otra consideración», afirma AS. «Y, en este sentido, se ha producido una negligencia por parte de los responsables, quienes, según fuentes del Barcelona, han asumido un riesgo totalmente inaceptable».

Por ello, la KNVB debe dar explicaciones al Barcelona, opinan en España. «Ya veremos cómo Koeman y Frenkie van a explicar este enorme problema», afirman fuentes cercanas al club. Además, recuerdan que en 2024 fue la propia KNVB la que se enfureció con el Barcelona por el estado físico de De Jong, que le impidió participar en la Eurocopa.

«También preocupa la versión de los médicos de la selección, que aseguraron tener todo controlado y aplicar las inyecciones tras pruebas rigurosas. Pero, visto el resultado, el club cree que se equivocaron y forzaron al jugador, con graves consecuencias», concluye AS.