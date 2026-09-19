El FC Barcelona da un gran golpe con la renovación de contrato de Raphinha y otros dos jugadores

El FC Barcelona y Raphinha han alcanzado un acuerdo para un nuevo contrato, según confirmó el director deportivo Deco. El brasileño ampliará su vínculo, que expiraba a mediados de 2028, hasta mediados de 2030. Xavi Espart y Marc Bernal también renovarán.

Raphinha llegó en el verano de 2022 procedente del Leeds United por una cifra cercana a los sesenta millones de euros y ha demostrado valer con creces ese importante traspaso. El extremo izquierdo ya ha disputado 184 partidos con el club, en los que ha firmado 86 goles y 62 asistencias.

Raphinha ha alcanzado un nivel altísimo especialmente desde la temporada 2024/25 en el club catalán. En esa campaña firmó 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos. También en la temporada anterior, en la que sufrió algunos problemas físicos, presentó muy buenos números con 21 goles y 8 asistencias en 33 encuentros.

Esta temporada, Raphinha ha arrancado de forma espectacular con once goles y tres asistencias en solo siete partidos. El atacante de 29 años marcó al menos una vez en todos los encuentros salvo en uno. En ese único partido en el que no vio puerta, a domicilio ante el Levante, dio dos asistencias.

Deco confirmó la noticia este sábado durante un discurso en una asamblea de socios y al mismo tiempo anunció que Espart y Bernal también se comprometerán por más tiempo con el club.

En cuanto se cierren los detalles administrativos, algo que según Deco ocurrirá 'la próxima semana', el trío quedará oficialmente vinculado por más tiempo al Spotify Camp Nou.

Raphinha confirmó el viernes en RAC 1 que estaría encantado de seguir más tiempo. "Parece que aún tengo unos cuantos años por delante y estaría muy feliz de renovar mi contrato. Ojalá pueda terminar aquí mi carrera sin tener que irme a otro sitio".



