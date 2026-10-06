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imago-sport-1083539972.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis
Traducido por

El FC Barcelona da un golpe muy importante y consigue la codiciada firma que tanto perseguía

Fichajes
Barcelona

Raphinha ha firmado un nuevo contrato con el FC Barcelona, según informa Fabrizio Romano. El brasileño queda ahora vinculado al Spotify Camp Nou hasta mediados de 2030.

El contrato de Raphinha con el Barça se extendía hasta mediados de 2028, pero el club no quiere correr riesgos y ya le ha concedido un nuevo contrato al capitán. El pasado verano ya hubo mucho interés por el exjugador del Sporting de Portugal, especialmente desde Arabia Saudí.

Raphinha llegó en el verano de 2022 procedente del Leeds United por casi sesenta millones de euros. El brasileño ha disputado hasta ahora 185 partidos con el club catalán.

En ellos marcó 89 goles y dio 62 asistencias. Aunque su posición natural es la de extremo, esta temporada está jugando a menudo como punta de ataque en el Barcelona. Y también se le da muy bien.

Con el Barça, el atacante de 29 años logró proclamarse tres veces campeón de España y ganar tres veces la Copa de España. Hace dos años fue elegido jugador del año de LaLiga.

Raphinha tuvo que abandonar prematuramente la concentración de Brasil la semana pasada por una lesión en el muslo. Sin embargo, se espera que se recupere pronto de cara a los próximos partidos del Barcelona.

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