«Hoy solo hubo un equipo que intentó jugar al fútbol», declaró un Fabian Hürzeler visiblemente molesto a comienzos de marzo en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo contra el Arsenal. Y el técnico del Brighton & Hove Albion no estaba en absoluto equivocado con su análisis. Al fin y al cabo, los Seagulls fueron el equipo claramente superior y dominante frente a los Gunners durante prácticamente todo el encuentro.

Sin embargo, no se vieron recompensados con un gol propio, por lo que al final el marcador reflejó una derrota por 0-1. Brighton superó a los londinenses en prácticamente todas las estadísticas relevantes. No obstante, el equipo de Hürzeler no supo transformar sus numerosas ocasiones en algo tangible. Una acción individual de la estrella del Arsenal Bukayo Saka, favorecida por un grave error del guardameta de Brighton Bart Verbruggen, acabó marcando la diferencia y le bastó a los Gunners para llevarse una victoria por la mínima.

Eso sí, Hürzeler no quiso dejarlo en un análisis frío del partido tras el pitido final. Con palabras contundentes, cargó contra la manera en que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, entiende el fútbol y hace jugar a su constelación de estrellas londinense. Subrayó hasta qué punto eso contrastaba con la imagen de un líder de la Premier League nominalmente muy superior.

«Yo nunca seré un entrenador que intente ganar así. Si salen campeones, nadie preguntará cómo lo hicieron. De verdad se nota que hacen todo para ganar», explicó el alemán, antes de añadir en tono de pregunta a los periodistas presentes: «Si les preguntara a todos aquí en la sala: “¿De verdad les ha gustado este partido de fútbol?”, quizá uno levantaría la mano, porque es un gran aficionado del Arsenal. Pero, si no, seguro que nadie».

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Brighton y Hürzeler desmontan al Arsenal

Qué tipo de fútbol le gustaría imponer a Hürzeler, por su parte, ya se podía intuir entonces por momentos. En el verano de 2024, el técnico de 33 años se hizo cargo de los Seagulls y los dirigentes del club le ofrecieron de inmediato un contrato de larga duración por cinco años, sabiendo perfectamente que haría falta algo de tiempo para que su sello se asentara sobre el césped. Desde entonces, sin embargo, bajo la dirección del alemán resulta innegable la evolución constante de Brighton.

Mientras que al comienzo de la etapa de Hürzeler la zaga se destapó como un claro talón de Aquiles y fueron cayendo goleadas una tras otra ante rivales superiores en el juego, con el paso del tiempo el entrenador ha ido encontrando cada vez mejor un equilibrio funcional entre ataque y defensa.

Cómo puede verse eso sobre el terreno de juego en una ejecución casi impecable lo sufrió precisamente el Arsenal el pasado fin de semana. Brighton barrió por 3-0 en el Falmer Stadium al líder, hasta entonces invicto, en un partido en el que el equipo de Hürzeler ofreció una exhibición magistral en lo futbolístico y, sobre todo, en lo táctico.

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Brighton ejecuta a la perfección el plan de Fabian Hürzeler

Desde el primer minuto, los Seagulls sometieron a los londinenses a una presión máxima y muy agresiva, lo que impidió en todo momento que los Gunners pudieran desarrollar su juego basado en la posesión y el control. La línea ofensiva de Brighton llegó a atacar por momentos a los defensas del Arsenal prácticamente en su propia área. Cerraron con enorme inteligencia las líneas de pase sencillas, acosaron de forma agresiva y en superioridad a los jugadores con balón y, finalmente, cuando a los Gunners solo les quedaba como opción el balón largo hacia delante, recuperaban rápido la pelota gracias a un posicionamiento inteligente.

Solo en los primeros 15 minutos, el portero del Arsenal David Raya no logró conectar con un compañero en tres de sus siete envíos, porque Brighton, por un lado, volvió a presionar activamente al español una y otra vez y, por otro, generó superioridad en el centro, de modo que a menudo solo le quedaba un pase hacia un lado para los laterales Jurrien Timber y Riccardo Calafiori, también bien tapados, o un balón sin control en dirección al círculo central.

La consecuencia fueron un total de nueve recuperaciones en el último tercio, la cifra más alta lograda por un rival del Arsenal desde el Liverpool en diciembre de 2023, también con nueve. De hecho, Brighton ya suma 35 recuperaciones en el último tercio en lo que va de competición, ocho más que el Everton, que ocupa la segunda plaza entre todos los equipos de la Premier League en esta estadística.

Hürzeler se deshace en elogios hacia su equipo

«La clave fue que cada jugador, cuando iba a un duelo, siempre tenía la sensación de que uno de sus compañeros estaba detrás de él», señaló Hürzeler, que elogió con entusiasmo a su equipo por la ejecución impecable de su planteamiento táctico. «Si superaban a un jugador, aparecía el siguiente (compañero). La pregunta es: ¿puedes confiar unos en otros sobre el campo? ¿Hay confianza mutua? ¿Conoce cada uno su papel en las acciones a balón parado? ¿Estás siempre despierto y completamente presente en cada situación y en cada momento del partido?»

Tras la victoria ante el Arsenal, Brighton presenta ahora el mejor ataque de la liga. Después de cinco partidos, los Seagulls ya suman 16 goles; en la historia de la Premier League, solo el Manchester City en la temporada 2022/23 marcó más tantos (19) en las primeras cinco jornadas.

Además, el planteamiento del técnico de Brighton también está teniendo un efecto positivo en defensa. En los ocho partidos oficiales disputados hasta ahora, Brighton dejó su portería a cero por quinta vez. La temporada pasada habían necesitado el doble de intentos para alcanzar la cifra de cinco encuentros sin encajar. «Lo más importante es no conceder goles atrás», afirmó Hürzeler.

Una circunstancia a la que también mostró respeto Arteta. «Ya desde el primer saque de banda», el español fue consciente de la presión extrema de Brighton. «Los errores técnicos en nuestro propio campo; no respetamos ninguno de los principios del juego que hay que seguir para salir de este tipo de situaciones de uno contra uno. Estuvimos constantemente defendiendo», dijo Arteta.

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¿Qué jugadores están brillando especialmente con Hürzeler?

A lo largo de las últimas ventanas de fichajes, Hürzeler ha ido armando poco a poco un equipo ajustado exactamente a su perfil de exigencias. Con Chema Andres, incorporado desde el VfB Stuttgart poco antes del cierre del mercado, el técnico alemán encontró, por ejemplo, el tipo de jugador perfecto para recuperar lo antes posible los balones largos despejados desde la defensa rival.

Con sus casi dos metros y su fortaleza en los duelos, el español reúne las condiciones físicas adecuadas. Además, tiene la velocidad suficiente para garantizar la necesaria protección ante las contras en caso de que la trampa de presión más adelantada no se cierre a tiempo. También el exjugador del Hamburgo Luka Vuskovic, fichado en verano por 55 millones de euros procedente del Tottenham Hotspur, se ha consolidado en muy poco tiempo como titular indiscutible.

Otra pieza importante en el sistema de Hürzeler es el exinternacional Pascal Groß, que ya llegó al club del sur de Inglaterra el pasado invierno, después de haber ido quedando cada vez más relegado en el BVB. A las órdenes de su compatriota, el jugador de 35 años está viviendo una especie de segunda juventud en los Seagulls y, de manera totalmente sorprendente, lidera la clasificación de goleadores y asistentes de la Premier League tras cinco jornadas por delante de grandes estrellas como Erling Haaland, Florian Wirtz y compañía (tres goles y cuatro asistencias). También en el triunfo por 3-0 ante el Arsenal, Groß marcó el 1-0 en el minuto 31 y más tarde asistió en el gol de Chema que cerró el marcador (57').

«Me siento muy bien, muy cómodo. Es una buena mezcla de estado físico, experiencia y trabajo con Fabian Hürzeler, un entrenador que me utiliza de tal manera que mis virtudes salen a relucir», explicó Groß en una entrevista con kicker al enumerar las razones de su gran momento de forma. El equipo está logrando actualmente llevar a la práctica casi a la perfección las cosas que exige Hürzeler. «Algunos de los goles llegaron gracias a nuestra presión y a las recuperaciones altas que se derivaron de ella. En general, generamos muchas ocasiones», dijo el centrocampista.

Groß se beneficia sobre todo de que, en el juego hacia adelante, goza de más libertad y puede interpretar su papel de una manera más ofensiva. «Es como el buen vino. Cuanto mayor se hace, mejor es», elogió Hürzeler. Groß hace «cosas que no se pueden medir en el campo, pero que nosotros vemos cada día en los entrenamientos. Tiene la capacidad de generar una cohesión social entre todos nuestros jugadores. Tenemos muchas nacionalidades y naciones diferentes, y él tiene sensibilidad para todas esas dinámicas».

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Mikel Arteta tiende la mano a Fabian Hürzeler para la reconciliación

También porque en Brighton todo marcha sobre ruedas en estos momentos —el equipo ascendió al tercer puesto tras su tercera victoria—, Hürzeler renunció esta vez a un discurso incendiario. A diferencia de lo ocurrido en el enfrentamiento de hace cerca de medio año, tenía poco que reprocharle al rival. Al fin y al cabo, el Arsenal había caído perfectamente en el plan de partido del alemán y apenas encontró durante 90 minutos una fórmula contra el Brighton de presión incesante.

Y así fue Arteta quien compareció ante la prensa tras el encuentro y enterró de una vez por todas la «disputa» entre ambos entrenadores. A diferencia del último cara a cara, cuando despachó las declaraciones de Hürzeler con comentarios sarcásticos y hasta cierto punto las ridiculizó, el español no tuvo el sábado más que aprecio y elogios hacia su colega.

«Estoy aquí para decir mi opinión, dar la cara por mi club y sacar lo mejor de mis jugadores. Lo que pasó está terminado. Eso ya forma parte del pasado. Tengo un enorme respeto por Fabian y por lo que ha conseguido. Lo que Brighton está logrando como club bajo su mando es sencillamente extraordinario», elogió Arteta.