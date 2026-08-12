El Faraón responde a la llamada: Haitham Hassan ficha oficialmente por el Celtic

El club escocés Celtic anunció este miércoles el fichaje oficial del extremo egipcio Haitham Hassan, procedente del Real Oviedo español, con un contrato que se extiende por 4 años, con opción a prorrogarlo una temporada más, tras obtener los permisos internacionales necesarios.

La incorporación de Hassan, de 24 años, supone el último fichaje del equipo del entrenador Martin O'Neill, y el jugador vestirá el dorsal número 23 con el campeón de la liga escocesa, que disputará la Liga de Campeones de Europa esta temporada.

Haitham Hassan acaparó las miradas con la camiseta de la selección de Egipto tras su brillante actuación en el Mundial 2026, especialmente en el partido ante Argentina en los octavos de final.

El jugador abandonó España hace unas horas rumbo al Reino Unido para completar los trámites de su traspaso, antes de que las negociaciones entre ambos clubes llegaran a sus fases finales.

Haitham Hassan: de España al Celtic

Haitham Hassan nació en Francia y comenzó su carrera profesional en el club Châteauroux, antes de trasladarse a España en 2020 para incorporarse al Villarreal.

El jugador vivió después experiencias con el Mirandés y el Sporting de Gijón, antes de fichar por el Real Oviedo en el verano de 2024.

Hassan contribuyó de forma importante al ascenso del Oviedo a la liga española, "LaLiga", durante su primera temporada con el equipo, antes de seguir apareciendo con regularidad en las competiciones de la liga española durante la pasada campaña.

Asimismo, el extremo egipcio ofreció actuaciones destacadas con la selección de su país durante el último Mundial, atrayendo el interés de varios clubes antes de que el Celtic se impusiera en la carrera por su fichaje.

Los detalles económicos del fichaje

Según informes de prensa, el valor base de la operación asciende a unos 6 millones de libras esterlinas, con incentivos adicionales ligados al rendimiento del jugador que podrían elevar el total de la contraprestación económica a 8,5 millones de libras esterlinas.

El Villarreal también se beneficiará del traspaso, después de que el club español conservara un 40% de los derechos de reventa del jugador cuando se marchó al Real Oviedo, lo que significa que percibirá unos 2,4 millones de euros por el traspaso de Hassan al Celtic.

La ausencia de Hassan en la convocatoria del Real Oviedo en el último partido amistoso frente al Le Havre francés había alimentado las especulaciones sobre su futuro, antes de que quedara claro que su exclusión no se debía a una lesión, sino a la inminencia de su salida del club.

Haitham Hassan: debía estar aquí

Hassan expresó su gran alegría por completar su traspaso al Celtic, subrayando que jugar para el club escocés representa un gran honor para él.

El extremo egipcio afirmó: "Es un momento maravilloso y un verdadero honor para mí unirme al Celtic, este magnífico club que posee una historia excepcional y una afición asombrosa".

Y añadió: "Cuando supe del interés del Celtic por ficharme, sentí que tenía que venir aquí y ser parte de este club".

Prosiguió: "Tengo muchísimas ganas de conocer a todos mis nuevos compañeros y de afrontar los retos que nos esperan. Quiero aportar mi parte para lograr el éxito y hacer feliz a nuestra afición".

El entrenador del Celtic: Haitham es capaz de dejar su huella

Por su parte, Martin O'Neill, director técnico del Celtic, dio la bienvenida a la llegada del extremo egipcio, subrayando que el club logró cerrar el fichaje de un jugador que despertaba el interés de otros clubes.

O'Neill declaró: "Estamos muy contentos de incorporar a Haitham al Celtic, y creo que el club ha hecho un trabajo excelente al fichar a un jugador de esta calidad, especialmente con un buen número de otros clubes interesados en ficharlo".

Y añadió: "Posee la capacidad y la experiencia que le ayudarán a ofrecer un gran nivel con nosotros, después de haberse consolidado al más alto nivel en el fútbol nacional e internacional".

Concluyó: "Sé que está muy ilusionado por unirse a nosotros, y estoy seguro de que nuestra afición disfrutará de la energía y la ambición ofensiva que Haitham aportará a los partidos. Espero que se convierta en un elemento muy importante de nuestro once en el próximo periodo".