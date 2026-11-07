El centrocampista del Newcastle United Sean Steur fue titular el sábado ante el Fulham (1-1), algo poco habitual para él en la Premier League. Según su entrenador, Matthias Jaissle, el talento de 18 años jugó un partido fantástico, aunque el alemán también dio a entender por qué los jóvenes como Steur suelen disputar menos minutos de los que les gustaría.

Steur ha disputado once partidos con el Newcastle desde su llegada procedente del Ajax en verano. El joven fue titular ante el Liverpool (23 de agosto), el Hull City (19 de septiembre) y el West Bromwich Albion en la Copa de la Liga inglesa (26 de agosto), antes de aparecer por cuarta vez en el once inicial este fin de semana contra el Fulham.

Jaissle sustituyó a Steur el sábado a falta de un cuarto de hora. El internacional en categorías inferiores fue, según The Chronicle , «uno de los jugadores más destacados», pero tuvo que dejar su lugar a Matías Fernández-Pardo por molestias físicas. Steur cayó mal tras un duro duelo con el centrocampista del Fulham Sander Berge.

A primera vista, las molestias no parecen graves, confirmó Jaissle tras el partido. El entrenador ya ha expresado en varias ocasiones su reticencia a dar muchos minutos en la exigente Premier League a jóvenes más vulnerables físicamente, como Steur, Aladji Bamba (20) y Bazoumana Touré (20).

Próximos partidos NEW Premier League 12:30 ARS

«Creo que está bien, se encuentra bien», dijo Jaissle sobre Steur tras el partido. «Notó que su condición física todavía no está del todo a punto. Ya lo he dicho antes. Es normal cuando fichas a un jugador joven. Tiene que acostumbrarse, pero lo ha hecho fantásticamente».

El Newcastle atraviesa una mala racha: antes del empate a domicilio ante el Fulham, encadenó dos derrotas contra el Everton (en la Premier League y en la Copa de la Liga inglesa). Antes, las Urracas habían vencido al Crystal Palace, pero previamente el Aston Villa y el Coventry City habían sido superiores al Newcastle, que actualmente ocupa la undécima posición en la Premier League.

En su intento de salir de la espiral negativa, Jaissle ha recibido buenas noticias en el apartado médico. Lewis Miley, Fernández-Pardo y Toni Livramento se han recuperado de sus lesiones y vuelven a estar disponibles. Miley y Fernández-Pardo reaparecieron tras el descanso ante el Fulham. Después del parón de selecciones, el Newcastle retomará la Premier League con un partido en casa contra el líder, el Arsenal.