El fantástico jugador del Feyenoord Hwang lleva a Corea del Sur a la victoria en el Mundial contra la República Checa

Corea del Sur ganó 2-1 a la República Checa gracias a un gol y una asistencia de Hwang In-beom en la segunda parte, que neutralizaron el tanto inicial de Ladislav Krejcí. Con este resultado, Corea del Sur y México lideran el Grupo A con tres puntos cada uno.

En la primera parte, Corea del Sur dominó con Hwang en el centro del campo y generó las mejores ocasiones.

Son Heung-min avisó con un disparo que Robin Hranác desvió in extremis; en el córner siguiente, Lee Han-beom cabeceó alto por poco.

El guardameta del PSV respondió bien a un disparo lejano de Lee Kang-in y se salvó cuando Son, desde el borde del área, envió el balón ligeramente desviado. La República Checa solo inquietó en un córner.

Tras el descanso el guion no cambió: los checos, replegados, cedieron el balón y el centro del campo a los surcoreanos.

En la reanudación, Son falló un mano a mano tras gran pase de Lee Kang-in.

Contra todo pronóstico, la República Checa se adelantó al cumplirse la hora de juego. Un largo saque de banda de Vladimír Coufal encontró la cabeza de Krejci, que sorprendió a Corea del Sur y remató al primer palo: 0-1.

Diez minutos después Hwang igualó: recortó a Kovár y definió por encima de él: 1-1.

La República Checa solo inquietaba a balón parado y, tras un tiro libre, Tomás Souček cabeceó al fondo de la red, aunque el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Ese impulso llevó al 2-1: pase en profundidad de Paik Seung-ho, centro de Hwang y remate de Oh.

En los últimos minutos, la República Checa estuvo a punto de empatar, pero el portero Kim Seung-gyu evitó el gol de Adam Hlozek con una gran atajada.