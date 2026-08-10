El sueco Roony Bardghji, extremo del Barcelona, espera los resultados de las pruebas médicas para determinar con precisión la naturaleza de su lesión, en medio del temor a una ausencia prolongada.

Bardghji sufrió la lesión en el entrenamiento del Barcelona de este lunes, y los indicios iniciales no invitan en absoluto al optimismo.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que Bardghji (20 años) sufrió una grave lesión en la rodilla y que, al parecer, padece una rotura del ligamento cruzado anterior.

Por el momento, el club catalán no revela los detalles de lo ocurrido a Roony, amparándose en el principio de confidencialidad; no obstante, es seguro que ha sufrido un contratiempo físico y espera los resultados de más pruebas.

El diario añadió que el joven extremo sueco ya sufrió con anterioridad una rotura del ligamento cruzado anterior en esa misma rodilla derecha durante su etapa en su anterior club, el Copenhague, antes de incorporarse al Barcelona.

Señaló que, de confirmarse la lesión, ello supondría el final de su temporada y constituiría un obstáculo para encontrarle un nuevo club en el mercado de fichajes.

Roony, que no viajó a Udine para participar en el torneo triangular amistoso disputado el pasado sábado, esperaba una posible salida, ya fuera en calidad de cesión o mediante un traspaso con opción de recompra.