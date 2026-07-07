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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El fantasma del aplazamiento vuelve a acechar a Inglaterra antes del partido contra Haaland

Noruega vs Inglaterra
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EE. UU.

Inglaterra se enfrenta a la naturaleza antes de su partido contra Noruega

La selección inglesa podría volver a aplazar sus partidos en la fase final del Mundial 2026. Se esperan fuertes tormentas eléctricas en Miami el día del esperado duelo contra Noruega, en cuartos de final.

Tras una jornada de intenso calor con 33 °C, los servicios meteorológicos, entre ellos «NBC Miami» y la «BBC», prevén tormentas aisladas que podrían durar tres horas, según informa el diario británico «The Sun».

El partido entre Inglaterra y Noruega, liderada por Erling Haaland, está programado para las 22:00, hora local, pero podría suspenderse si se cumplen las previsiones. ya que el reglamento de la FIFA suspende los partidos si se detectan rayos a menos de 8 millas (13 km) del estadio, y se activa una alerta que suspende el partido media hora más tras cada nuevo rayo.

No es la primera vez que ocurre: en Ciudad de México el duelo contra el anfitrión se retrasó una hora por la lluvia.

Lo mismo ocurrió en Florida, antes del Mundial, en el amistoso contra Costa Rica. En Norteamérica, el torneo pasa en minutos de un calor agobiante a lluvias tropicales sin mostrar estabilidad.

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Inglaterra no fue la única afectada: el Francia-Irak se detuvo más de dos horas y el México-Ecuador en el Azteca se retrasó una hora. Pese a todo, los aficionados aguardan con ilusión un gran espectáculo desde el pitido inicial, sobre todo tras el doblete de Haaland que eliminó a Brasil antes de cuartos por primera vez desde 1982, mientras Inglaterra llega invicta y con la moral alta tras superar a México.

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