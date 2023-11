El famoso pub The Turf de Wrexham, frecuentado por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, fue afectado por un incendio, pero el dueño revela que de alguna manera aún siguen abiertos

El pub que aparece regularmente en la exitosa serie Welcome to Wrexham estuvo en el centro de un día lleno de drama.

El famoso pub sufre un incendio en la sala de calderas

Los trabajadores se unen para mantener abierto el local

El propietario del local también lidia con un drama en una carpa

¿QUÉ SUCEDIÓ? Un incendio en la sala de calderas de The Turf, que cuenta con los copropietarios Ryan Reynolds y Rob McElhenney, así como con estrellas de Hollywood como Will Ferrell y Paul Rudd entre sus clientes habituales, amenazó con cerrar el pub. El desalentado propietario Wayne Jones compartió la preocupante noticia en las redes sociales el viernes por la tarde, diciendo a sus seguidores: "Lamentablemente, hemos tenido un incendio en nuestra sala de calderas. Todos están a salvo pero los daños causados ​​significan que The Turf estará cerrado hasta nuevo aviso. ¡He tenido mejores viernes, eso seguro!"

Pero un rally de trabajadores locales permitió un sorprendente cambio de situación, y el famoso local volvió a abrir sus puertas el viernes por la noche. "Wow, eso fue aterrador. Hemos tenido una respuesta extraordinaria. Un ENORME agradecimiento a Roger de CPC Electrical. Un verdadero héroe. Hemos tenido personas en el local y estamos legalmente autorizados para operar. Estaremos abiertos a las 4 pm (de alguna manera). Gracias por el apoyo."

EL PANORAMA GENERAL: El drama del incendio fue la segunda parte de un día épico después de que Jones descubriera que la carpa que ayuda a acomodar a las multitudes en días de partido había sido vandalizada durante la noche. Pero después de una exitosa operación de limpieza, el espacio fue declarado apto para su uso el sábado, lo que alivió a los fanáticos que acuden en masa al pub que se ha hecho famoso en todo el mundo durante el notable ascenso de Wrexham.

¿QUÉ SIGUE PARA THE TURF? Las cervezas seguirán fluyendo como siempre, ya que los sedientos fanáticos acuden en masa para disfrutar de un refresco antes y después del partido cuando los Dragons se enfrenten al Gillingham en el Racecourse el sábado por la tarde.