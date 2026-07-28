Raymond Domenech, exseleccionador de Francia, reveló su opinión sobre el nombramiento de Zinedine Zidane como director técnico del combinado galo de cara a la próxima etapa.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunció este martes el nombramiento de Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa por un periodo de cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

Zidane inicia una nueva etapa en su trayectoria como técnico, con una selección de Francia que estuvo 14 años bajo el mando de Didier Deschamps, campeón del Mundial de 2018 con los galos.

Domenech, que dirigió a la selección de Francia de 2004 a 2010, comentó sobre el nombramiento de Zidane: "Didier Deschamps sirvió durante 14 años, y ahora la junta directiva de la federación ha designado a otra persona. No tengo opinión sobre ello. Hay grandes expectativas para la selección francesa por contar con una generación excepcional capaz de llegar a lo más alto. Hay continuidad; él llega con una generación talentosa que anhela ganar títulos y seguir logrando éxitos".

Y prosiguió: "La esencia de dirigir a una selección nacional es extraer con rapidez lo mejor del grupo, y Zidane posee ese bagaje, esa experiencia y esa reputación que le permiten transmitir su mensaje".

Añadió en sus declaraciones al diario "Ouest-France": "La experiencia lo demostrará, pero podemos suponer que es capaz de triunfar. Sin embargo, es un trabajo distinto al de entrenar".

Y continuó: "No sé cómo tratará con los medios, ni cómo será su imagen reservada, ni su relación con los jugadores. Si consigue resultados, su forma de comunicar los acompañará. El mensaje interno es lo más importante. Si los resultados no llegan, surgirán las preguntas".

Al ser preguntado sobre si asumir la dirección de la selección francesa supone un momento decisivo, incluso para alguien como Zidane, aclaró: "Es el puesto con el que todos sueñan, la cima de la carrera de cualquier entrenador. Es difícil superar el cargo de seleccionador de Francia, incluso si diriges a un gran club. Es el objetivo supremo, el mejor puesto".

Cabe recordar que la relación entre Domenech y Zidane estuvo marcada por cierta tensión durante el Mundial de 2006, en el que la leyenda francesa fue expulsada en la final tras su célebre cabezazo a Marco Materazzi, defensa de Italia.







