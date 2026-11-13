El exseleccionador de Francia Domenech carga contra Italia y cita a Allegri: «¿Cómo es posible perder el norte así? Italia tiene una pobreza técnica impresionante. Olise se apaga y todo se viene abajo, el fútbol es simple»

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La derrota de Francia por 3-1 ante Italia en San Siro no le sentó bien al exseleccionador francés Raymond Domenech. A través de sus redes sociales, el técnico comentó el partido en directo y criticó duramente a Italia pese a la derrota final. También señaló la deficiente actuación de Francia y recurrió a una frase que se hizo célebre en Italia gracias a Massimiliano Allegri.

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EL ATAQUE A ITALIA - Muy activo en X (antes Twitter), Domenech comenzó elogiando el ambiente de San Siro y el himno italiano, que, según dijo, le pone la piel de gallina: «El You'll Never Walk Alone del Liverpool, Les Corons del Lens y el himno italiano me ponen la piel de gallina. ¡Me encantan!». Pero poco después cambió de tono.

En cuanto Italia marcó el gol del 1-1 por medio de Pio Esposito, el exseleccionador francés calificó el empate de «inesperado» y criticó duramente al equipo italiano tanto por su disposición sobre el campo como, en general, por la calidad de la que dispone.

«Es un resultado inesperado para los italianos. ¡Qué poco nivel en todas las líneas! Pero lo más sorprendente es el nivel técnico: cuántos errores incluso en los pases más sencillos. Es impresionante».

DARDOS CONTRA FRANCIA - Domenech tampoco escatimó críticas hacia su propia selección. Después de que Pio Esposito transformara el penalti del 3-1, con el que firmó un doblete y que se mantuvo hasta el final, el exseleccionador publicó un nuevo mensaje. Esta vez se centró en las dificultades defensivas del equipo que hoy dirige Zinedine Zidane.

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«¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede perder por completo el rumbo de esta manera? Las carencias defensivas de Francia siguen quedando de manifiesto». Un juicio que, en realidad, chocó con los hechos, dados los enormes huecos defensivos que Italia aprovechó por ambas bandas y la débil marca tanto de Jaquet como de Upamecano sobre Pio Esposito. Una fragilidad que, evidentemente, ya había aflorado durante el último Mundial y que Zidane aún no ha logrado solucionar.

LA CITA DE ALLEGRI - El último mensaje, con el que cerró su seguimiento en directo del partido, fue, sin embargo, el más significativo de su valoración del equipo francés, pese a su brevedad. Domenech señaló a Michael Olise como el principal y quizá único protagonista del partido de Francia, pero, justo cuando el extremo del Bayern Múnich se «apagó», todo el equipo se perdió. Entonces Domenech recurrió a una frase muy del gusto de Massimiliano Allegri para definir a la Francia que se vio sobre el campo: «Olise se apaga y Francia descarrila. El fútbol es sencillo». Y el resultado final en San Siro fue la consecuencia.