El exseleccionador de Francia Didier Deschamps rechaza tajantemente al Manchester United mientras continúa la búsqueda de un sustituto para Michael Carrick

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La búsqueda del Manchester United de un posible sucesor de Michael Carrick ha sufrido un importante contratiempo después de que, según se informa, Didier Deschamps rechazara la posibilidad de llegar a Old Trafford. El exseleccionador de Francia ocupaba un lugar destacado en la lista de candidatos del club, que busca superar un desastroso inicio de la nueva temporada de la Premier League.

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Deschamps rechaza el acercamiento del Manchester United

Según se informa, los directivos del United contactaron con el técnico de 58 años mientras estudian alternativas a Carrick, que atraviesa un momento difícil. El Manchester United está viviendo una campaña desastrosa en las competiciones nacionales, con una sola victoria en sus primeros nueve partidos de la Premier League. La directiva veía con buenos ojos a Deschamps por su trayectoria al más alto nivel y su disponibilidad inmediata, ya que no tendría que pagar ninguna indemnización para contratarlo.

Sin embargo, el ganador del Mundial de 2018 rechazó rápidamente la oportunidad, según el Mirror. Deschamps dejó su puesto al frente de la selección francesa tras el reciente Mundial y prefiere prolongar su pausa como entrenador. No ha dirigido a ningún club desde que salió del Marsella en 2012 y no tiene prisa por incorporarse al convulso entorno de Old Trafford.

Se reduce la lista de candidatos del United para el banquillo

Con Deschamps fuera de la carrera, el grupo de posibles sustitutos que maneja el United se reduce rápidamente. La cúpula de Old Trafford también ha mostrado interés en Unai Emery, pero según se informa, el español está a punto de firmar una lucrativa renovación para seguir en el Aston Villa.

El United también ha seguido de cerca a Julian Nagelsmann. Sin embargo, según se informa, el exentrenador del Bayern de Múnich tiene poco interés en negociar con el club, que atraviesa un mal momento. Así, Eddie Howe queda como uno de los pocos candidatos principales si la directiva decide destituir a Carrick durante el próximo parón internacional.

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Carrick se aferra al banquillo de Old Trafford

Se esperaba que Carrick fuera destituido antes del próximo parón de las competiciones nacionales, después de que la mala racha se prolongara hasta los nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones. Su situación parecía llegar al límite durante el reciente duelo de Champions League contra la Roma, en el que el United se vio dos goles por detrás ante una afición local frustrada y cada vez más hostil.

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Sin embargo, una remontada en los últimos minutos, culminada con un doblete de Matheus Cunha, selló una emocionante victoria por 3-2 y dio un respiro vital al actual entrenador. Tras el triunfo europeo, Carrick respondió a las intensas especulaciones sobre su futuro centrándose únicamente en los retos inmediatos.

«No tengo una bola de cristal para saber qué pasará después», admitió el entrenador del United. «Ahora pensamos en el fin de semana. Tenemos aquí un partido muy importante contra el Aston Villa y debemos prepararlo bien».

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Se avecina una prueba crucial ante el Aston Villa

El cuestionado entrenador afronta ahora un partido decisivo de Premier League el domingo, cuando el Aston Villa visite Manchester. Curiosamente, al equipo visitante lo dirige Emery, uno de los principales nombres vinculados al puesto de Carrick.

Si no consigue un resultado positivo contra el Aston Villa, Carrick volverá a estar en serio peligro de inmediato. Con el parón internacional, que ofrece a la directiva del club un margen ideal de dos semanas para cambiar de entrenador, ganar el duelo del domingo es imprescindible para el actual técnico del United.