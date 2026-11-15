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Al parecer, las supuestas reservas del exseleccionador alemán Julian Nagelsmann impidieron que la joven promesa Brajan Gruda debutara antes con la selección alemana.

Según un informe de Sky, a Nagelsmann no siempre le gustaba el «carácter despreocupado, a veces atrevido en el buen sentido e ingenuo» del atacante del RB Leipzig. En el cuerpo técnico del antiguo seleccionador alemán se habría asentado entonces la sensación de que aún era demasiado pronto para convocar y alinear con regularidad en la selección absoluta al jugador, que hoy tiene 22 años.

Gruda solo recibió una convocatoria de Nagelsmann para la selección alemana: entró en la lista para el empate 0-0 ante Ucrania en junio de 2024, justo antes de la Eurocopa disputada en Alemania, pero pasó los 90 minutos en el banquillo. Después, Nagelsmann decidió no volver a convocar al extremo.

Solo cuando Nagelsmann tuvo que marcharse tras la mala actuación en el Mundial de 2026 y fue sustituido por Jürgen Klopp, cambió la situación para Gruda. El nuevo seleccionador ya quería convocarlo para los primeros partidos de la Nations League a finales de septiembre, pero una distensión muscular abdominal del atacante frustró sus planes a última hora.

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El pasado viernes, Gruda debutó por fin con la selección absoluta alemana. En la victoria por 3-1 ante Serbia en la Nations League fue el jugador más destacado sobre el terreno de juego y marcó, entre otros, el gol del 3-0 momentáneo tras una brillante jugada individual de más de 50 metros.

Getty Images

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre la actuación de Brajan Gruda tras el partido contra Serbia?

Por ello, Klopp también lo elogió ampliamente. «Es una locura», celebró el seleccionador tras el pitido final, antes de compadecerse de Petar Sukacev, el rival al que se enfrentó Gruda: «¡El lateral izquierdo es un pobre hombre!».

Ya antes del partido contra Serbia, Klopp había hablado maravillas del habilidoso atacante: «Es un jugón fantástico que todavía no ha explotado todo su potencial. Tampoco tiene por qué hacerlo a su edad, pero ha dado muchas señales positivas».

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Gruda podría volver a ser titular el lunes en el próximo partido, contra Países Bajos. La selección alemana necesita ganar a la Elftal en la última jornada de la Nations League para clasificarse para cuartos de final.

Actualmente, Alemania ocupa la tercera posición de la tabla, por detrás de Países Bajos y Grecia. Tres puntos le bastan con seguridad; en caso de empate, dependerá de la ayuda de los serbios, que tendrían que ganar a Grecia en el otro partido.