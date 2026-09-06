El expresidente del Manchester City: el club acusado de 115 cargos se burla de la Premier League

David Bernstein, expresidente del Manchester City, criticó que se siga retrasando la resolución del caso de los 115 cargos presentados contra el club, al considerar que el gasto de 440 millones de libras esterlinas por parte del equipo en el mercado de fichajes de verano, mientras el caso continúa sin resolverse, "se burla" del sistema de la Premier League.

Según el diario "Sunday Times", Bernstein, quien presidió al Manchester City entre 1998 y 2003, y a la Federación Inglesa entre 2011 y 2013, criticó la ausencia de una resolución del caso hasta el momento, y también se preguntó por la forma en que la Premier League está gestionándolo.

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Al club se le imputaron 115 supuestos cargos por infringir las normas financieras de la liga, en febrero de 2023, mientras que las sesiones de audiencia, que se prolongaron durante 12 semanas, concluyeron en diciembre de 2024, pero la comisión independiente aún no ha emitido su veredicto, en medio de indicaciones de que se trata de un caso sumamente complejo.

El Manchester City niega con firmeza las acusaciones que se le imputan, mientras que el resultado del caso podría conducir a la absolución del club, o exponerlo a sanciones históricas.

Bernstein, de 83 años, se sumó a una creciente lista de críticos con el retraso en la resolución del caso, después de que el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, admitiera que la emisión del veredicto "ha llevado más tiempo de lo previsto".

"Un enigma"

Bernstein escribió en el "Sunday Times": "Que hagan esto (gastar en el mercado) en el contexto de los 115 cargos es algo extraordinario, y se burla de la regulación de la liga inglesa de máxima categoría, que se supone que es la mejor gestionada del mundo".

Y añadió: "¿Por qué decidió la liga perseguir los 115 cargos por completo? Eso es un enigma para mí. El sentido común (que suele ser escaso) exigía simplificar el proceso tomando un puñado de los casos más importantes y claros, y tramitarlos como casos modelo.

La justicia que tarda es una justicia incompleta, y cuanto más se prolongue este proceso, más se complicarán sus repercusiones y sus desafíos".

El Manchester City encabeza actualmente la tabla de clasificación de la Premier League, después de conseguir el pleno de puntos en sus tres primeros partidos de la competición, bajo la dirección del entrenador italiano Enzo Maresca, siendo el último de ellos la victoria sobre el recién ascendido Coventry, por un resultado de (1-0) ayer sábado.

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