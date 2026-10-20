El exportavoz revela: ¿cuál es la verdad sobre la propiedad de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

El exportavoz del club Al Nassr reveló la verdad sobre la posesión por parte del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, de una parte de las acciones del club saudí durante el próximo periodo.

Informes periodísticos habían revelado el deseo de la empresa estadounidense "RedBird Capital", actual propietaria del club italiano Milan, de hacerse con el 70% de las acciones del club Al Nassr, a cambio de mil millones de riales, además del pago de deudas por valor de 800 millones de riales.

Las filtraciones apuntan a la posibilidad de que el empresario Mohammed Al Khuraiji entre dentro de esta alianza inversora, junto a otros inversores, encabezados por Cristiano Ronaldo, con un porcentaje del 20%.

No obstante, Saud Al Sarami, exportavoz del club Al Nassr, desmintió rotundamente esas noticias en declaraciones a través del programa "Malaeb" en la emisora "Al Arabiya FM".

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Al Sarami dijo al respecto: "Todo lo que se dice sobre Cristiano (Ronaldo) queda totalmente descartado, él no será inversor en el club Al Nassr, ni con un 20% ni siquiera con un 1%".

Y aclaró: "Las noticias dicen que las negociaciones todavía están en sus inicios, y yo creo que acabarán en esa fase y no se completarán, y la deuda de 800 millones de riales de la que se habla no existe en absoluto, Al Nassr no adeuda ningún dinero".

Y concluyó: "No hay nada cierto en lo que se está diciendo, especialmente en lo relativo a Cristiano Ronaldo, pues él no desea ser propietario de ningún club, ya sea el Al Nassr u otro".