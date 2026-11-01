Toni Freixa, excandidato a la presidencia del Barcelona y exportavoz del club, restó importancia a las repercusiones de las derrotas del conjunto catalán ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, al considerar que perder frente a dos equipos fuertes es algo normal durante una temporada larga, y advirtió contra convertir cada tropiezo en una crisis o alimentar los relatos pesimistas sobre el futuro del equipo.

Freixa afirmó, en un artículo del diario catalán "Sport", que el inicio récord del Barcelona en la Liga española generó un estado de euforia que quizá superó sus límites justificados, pero subrayó que el equipo tiene la capacidad de recuperar su nivel y demostrar de nuevo su fortaleza a lo largo de la temporada.

Lee también

Solo Cristiano los supera: Raphinha iguala el registro histórico de Messi

En vídeo: Aguerd abandona el Allianz Arena con muletas y preocupantes noticias para la afición del Bayern de Múnich

El autor citó lo que le ocurrió al Barcelona la temporada pasada, cuando perdió en su campo ante el Paris Saint-Germain, cayó por 4-1 frente al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán, logró una difícil victoria por 2-1 sobre el Girona con un gol en el último minuto, antes de perder ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

También hizo referencia a lo que se conoció como el "noviembre sucio" en la temporada 2024-2025, expresión que utilizó entonces el entrenador Hansi Flick, después de que el Barcelona perdiera ante la Real Sociedad, empatara con el Celta de Vigo y encajara luego tres derrotas consecutivas en su campo, ante Las Palmas, el Leganés y el Atlético de Madrid.

Freixa señaló que el Barcelona logró, tras aquellos periodos difíciles, conquistar cinco de los seis títulos nacionales posibles durante las dos temporadas, y afirmó que los tropiezos no significan necesariamente la existencia de una crisis, ya que el equipo es capaz de superarlos y volver a las victorias.

"Relatos apocalípticos"

El excandidato a la presidencia del Barcelona dirigió críticas a quienes convierten cada derrota en una catástrofe y alimentan los relatos apocalípticos sobre el club, al considerar que detrás de ello hay motivaciones ligadas a la superioridad histórica del Barcelona en los últimos años.

Afirmó que el Barcelona ha conquistado siete títulos de la Liga española y seis títulos de la Copa del Rey durante las últimas 12 temporadas, frente a los cuatro títulos de Liga y una Copa de sus rivales (el Real Madrid), y consideró que la diferencia de títulos "provoca el malestar de estos y alimenta sus temores de que la brecha se amplíe aún más durante la temporada actual".

Freixa concluyó subrayando que el Barça lleva tiempo haciendo un trabajo muy bueno, y seguirá demostrándolo durante la temporada actual, pese a los intentos de algunas partes, dentro y fuera del club, de llevar las cosas en la dirección contraria, según sus propias palabras.