El exjugador del Milan y del Inter Dario Simic ha sido detenido por corrupción. Se le investiga por los permisos de un camping en Croacia

Dario Simic, exdefensa del Inter, el Milan y el Dinamo de Zagreb, se ha visto envuelto en una investigación anticorrupción en Croacia. Fue detenido por presuntamente obtener de forma ilegal los permisos para un camping en la costa central del país, en una operación conjunta de la policía croata y la USKOK contra la corrupción.





Según la agencia HINA, una inspección reveló que el terreno carecía de instalaciones sanitarias y estaba fuera de una zona urbanizable. La investigación lleva años en curso y el año pasado también detuvieron a su hermano, Josip Simic, por operaciones ficticias y evasión fiscal. Tras retirarse, el croata abrió varios bares familiares y dirige una importante empresa de agua mineral en Croacia.









Simic ha sido detenido acusado de corrupción

La investigación sobre el camping: de qué se acusa a Simic

Según los investigadores, el campamento se autorizó con permisos irregulares tramitados por el exdirectivo Livljanic. El exdefensa del Milan ha sido interrogado en Zagreb y permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Según la acusación, Livljanic otorgó los permisos basándose en actas de inspección falsas, en las que afirmó haber visitado los campings.





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El camping de Simic habría obtenido permisos de forma irregular. Junto al exdefensa detuvieron a un empresario local que actuó como intermediario. Simic se retiró de la selección croata en 2008, tras ser el primer futbolista de su país en llegar a 100 partidos internacionales. Jugó en el Inter y el Milan, donde ganó un Scudetto y dos Ligas de Campeones, y cerró su carrera en el Dinamo de Zagreb. Tras retirarse, se dedicó a la empresa familiar y fundó una de las marcas de agua mineral más conocidas de Croacia.





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