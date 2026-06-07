El exjugador del Feyenoord podría ser compañero de Donyell Malen: «Los clubes están en contacto»

Según el experto en fichajes Matteo Moretto, la AS Roma negocia con el Olympique de Marsella el traspaso del delantero Igor Paixão, ex del Feyenoord.

No es la primera vez que se le vincula con la Roma: el pasado verano ya sonaron rumores, pero el traspaso no se concretó y el Marsella se llevó el gato al agua.

La Gazzetta dello Sport ya informó a principios de esta semana de que el extremo figura en la lista de deseos del entrenador Gian Piero Gasperini. También circulan rumores sobre el interés de la Roma por el internacional holandés Crysencio Summerville.

Moretto confirma ahora las conversaciones entre ambos clubes: «Ya era un rumor estos últimos días, pero quiero confirmarlo».

«Puedo confirmar que la Roma se ha puesto en contacto y ha preguntado por Paixão. Tiene un buen perfil para la Roma. La Roma busca ese tipo de jugador. Por eso está en la lista», afirma el experto en fichajes.

El delantero de 25 años llegó al Marsella en 2023 procedente del Feyenoord por unos 30 millones de euros, ha jugado 30 partidos y ha marcado seis goles. Transfermarkt valora al jugador en unos 35 millones.

No obstante, su temporada con el Marsella fue decepcionante: el club francés terminó quinto y se quedó fuera de la Champions, con graves problemas económicos. Por ello, podría verse obligado a vender, algo que los equipos interesados esperan aprovechar.