El exjugador del Feyenoord Marcos Senesi llega a un acuerdo y consigue un fichaje espectacular

Según el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, Marcos Senesi jugará las próximas cuatro temporadas en el Tottenham Hotspur.

El defensa de 29 años llega gratis del AFC Bournemouth y firmará pronto su contrato.

Moretto añade que los londinenses vencieron a varios clubes de primer nivel, entre ellos el Liverpool, que contactó con el jugador en las últimas semanas.

No extraña, pues el técnico Arne Slot ya lo dirigió en el Feyenoord, que lo vendió al Bournemouth en 2022 por 15 millones de euros.

En la Premier League ha seguido creciendo y ya suma tres partidos con Argentina.

Con los ‘cherries’ disputó 128 partidos, marcó seis goles y dio diez asistencias.

En el Tottenham compartirá vestuario con los holandeses Micky van de Ven y Xavi Simons, y podría formar pareja de centrales con su compatriota Cristian Romero.