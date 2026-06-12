El exjugador del Feyenoord Cyle Larin se convierte en el héroe de Canadá tras marcar un gol fulminante

Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1. El exjugador del Feyenoord Cyle Larin, recién ingresado, marcó a los dos minutos para Canadá.

A los 17 minutos, Canadá creó su primera ocasión clara: Alistair Johnston centró desde la derecha, el balón rebotó en el defensa Amar Dedic y llegó a Jonathan David, cuyo remate flojo detuvo sin problemas el portero Nikola Vasilj.

Poco después, Bosnia golpeó: falta sobre Esmir Bajraktarevic (PSV), tiro libre, prolongación de Sead Kolasinac al primer palo y cabezazo a bocajarro de Lukic: 0-1.

Canadá respondió con insistencia: Tani Oluwaseyi avisó, pero la zaga visitante resistió.

Tras el descanso Canadá aumentó la presión: Oluwaseyi y Liam Millar llevaron peligro, pero Bosnia apenas respondió. En el 53’, Ismaël Koné marcó el empate, Sead Kolasinac lo evitó en la línea y el despeje se fue al larguero.

En una rápida contra, Lukic falló ante Crépeau.

En los últimos minutos entró Larin, cedido por el Feyenoord, y al instante giró dentro del área y batió al portero desde fuera del área: 1-1 definitivo.