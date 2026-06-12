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LarinIMAGO
Sydney Jordan

Traducido por

El exjugador del Feyenoord Cyle Larin se convierte en el héroe de Canadá tras marcar un gol fulminante

Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Canadá
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1. El exjugador del Feyenoord Cyle Larin, recién ingresado, marcó a los dos minutos para Canadá.

A los 17 minutos, Canadá creó su primera ocasión clara: Alistair Johnston centró desde la derecha, el balón rebotó en el defensa Amar Dedic y llegó a Jonathan David, cuyo remate flojo detuvo sin problemas el portero Nikola Vasilj.

Poco después, Bosnia golpeó: falta sobre Esmir Bajraktarevic (PSV), tiro libre, prolongación de Sead Kolasinac al primer palo y cabezazo a bocajarro de Lukic: 0-1.

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Canadá respondió con insistencia: Tani Oluwaseyi avisó, pero la zaga visitante resistió.

Tras el descanso Canadá aumentó la presión: Oluwaseyi y Liam Millar llevaron peligro, pero Bosnia apenas respondió. En el 53’, Ismaël Koné marcó el empate, Sead Kolasinac lo evitó en la línea y el despeje se fue al larguero.

En una rápida contra, Lukic falló ante Crépeau. 

En los últimos minutos entró Larin, cedido por el Feyenoord, y al instante giró dentro del área y batió al portero desde fuera del área: 1-1 definitivo.

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