El francés Emmanuel Petit, exestrella del Arsenal, cree que el equipo del entrenador Mikel Arteta se salvó de milagro tras fracasar en el fichaje del brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, este verano.

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 el pasado mes de mayo, pero Arteta no perdió tiempo en mejorar su plantilla.

Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis dejaron su huella de inmediato, pero el Arsenal fracasó en el fichaje de un nuevo delantero de máximo nivel, y Arteta ya había señalado la necesidad de un nuevo ariete tras una primera temporada complicada de Viktor Gyökeres.

El nombre del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, estuvo vinculado al Arsenal durante todo el periodo de fichajes, aunque sus dudas sobre trasladarse al Emirates Stadium finalmente frustraron cualquier posibilidad de cerrar el traspaso.

Sin embargo, el fichaje de la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, estuvo planteado con fuerza durante un determinado momento del periodo de fichajes, ya que el Arsenal se sintió el más cercano a incorporar al jugador brasileño, cuyas negociaciones para renovar su contrato habían llegado a un punto muerto.

El Arsenal se mostraba optimista respecto a cerrar el traspaso, antes de que Vinicius firmara finalmente un nuevo contrato para quedarse en el Bernabéu.

No obstante, en lugar de considerarlo algo negativo, Petit, que ganó el doblete con el Arsenal en la temporada 97/98, cree que Arteta quizás habría tenido dificultades para manejar la personalidad de un jugador como Vinicius.

Petit declaró, en unas palabras recogidas por el diario británico "Mirror": "Creo que Vinicius Junior es un jugador enormemente talentoso, pero en cuanto a su mentalidad, no estoy seguro de que encaje en el Arsenal. Es solo mi opinión".

Y añadió: "Veo muchos jugadores humildes en el Arsenal, así que si de repente traes a alguien completamente diferente, eso podría ser un problema, especialmente con el estilo de gestión de Arteta".

Y continuó: "Miren lo que ocurrió entre Vinicius Junior y José Mourinho en el partido entre el Real Betis y el Real Madrid. Eso me recordó a lo que pasó con Xabi Alonso la temporada pasada, cuando se negó a darle la mano".

La estrella francesa, campeona del Mundial de 1998 con Francia, prosiguió: "Vinicius Junior recibe críticas feroces de la afición, la prensa y las redes sociales, pero en esos momentos envía un mensaje equivocado. Creo que el Arsenal quizás se salvó de un verdadero desastre teniendo en cuenta ese momento".

Y prosiguió: "Me habría encantado ver a un jugador con el talento de Vinicius Junior jugar para el Arsenal, pero con su mentalidad y su arrogancia creo que eso habría creado una situación muy difícil de manejar".

Pero no fichar a Álvarez fue un duro golpe, según Petit, que cree que el jugador argentino se habría integrado sin problemas.

Petit señaló: "Julián Álvarez es el delantero que el Arsenal necesita. ¿Por qué? Porque conoce bien la Premier League. Es un jugador enormemente talentoso, con un gran movimiento y una alta calidad técnica, y encajaría a la perfección con el estilo de juego actual del Arsenal gracias a su forma de jugar al primer toque. Realmente lo admiro como jugador".

Y concluyó sus declaraciones: "Pero está claro que quiere ir al Barcelona, y si no salió del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de verano, ¿de verdad creen que dejará ese club durante el mercado de invierno? No estoy seguro de ello".

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