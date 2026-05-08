«El exitoso entrenador neerlandés Marink Reedijk deja el SK Beveren: varios clubes se han interesado por él»

Según Het Laatste Nieuws, el SK Beveren y Marink Reedijk se separan. El entrenador neerlandés, campeón invicto en la segunda división belga, buscará un nuevo reto.

El viernes por la mañana, el técnico, de solo 33 años, comunicó a la plantilla su salida. Varios clubes ya se han interesado por él.

Esta temporada, al frente del Beveren desde verano de 2024, ha logrado un éxito sin precedentes: su equipo fue campeón invicto con amplia ventaja y solo cuatro empates.

Por ello, no extraña que esté en la mira de varios clubes. Según Het Laatste Nieuws, entre ellos habría un equipo de los playoffs de la Champions, donde Club Brugge y Union Sint-Gillis luchan por el título. El St. Truiden ya tiene asegurada la clasificación directa a la Europa League, mientras que Anderlecht, KV Mechelen y KAA Gent luchan por la otra plaza europea para los play-offs de la Conference League.

Antes de dirigir al filial del Anderlecht, fue asistente en Vitesse y KSV Roeselare, y trabajó varios años en las canteras de Ajax y West Brom.