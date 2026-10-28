El exitoso entrenador Eder Sarabia retoma su carrera y firma un contrato de dos años

Eder Sarabia ha encontrado un nuevo puesto como entrenador. El técnico vasco, de 46 años, ha firmado un contrato de dos años con el Espanyol, según ha anunciado el club, que cumple 126 años, a través de sus canales oficiales. Sarabia regresa a un lugar que conoce bien: como jugador vistió la camiseta del conjunto catalán en 82 ocasiones.

Sarabia fue durante años asistente de Quique Setién, con quien trabajó en la UD Las Palmas, el Real Betis y el FC Barcelona. Después inició su carrera como primer entrenador y logró el ascenso a Segunda División con el FC Andorra, propiedad de Gerard Piqué.

En marzo de 2024, tras una serie de resultados decepcionantes, Sarabia fue destituido. El verano siguiente firmó por una temporada con el Elche CF, al que ayudó a ascender a LaLiga.

Sarabia renovó su contrato, fue elegido entrenador del mes de LaLiga en septiembre de 2025 y, además, acompañó los buenos resultados con un estilo de juego atractivo y ofensivo.

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El Elche cayó en la clasificación, pero consiguió el objetivo final: la permanencia. Al término de aquella temporada, Sarabia dejó el cargo porque necesitaba descansar. Tras varios meses sin equipo, ahora continúa su carrera en Barcelona.

El Espanyol no ha tardado en nombrar a un nuevo entrenador. El martes por la noche, tras la eliminación en la Copa del Rey ante el Sestao River Club, equipo de cuarta categoría, por 4-3, Manolo González fue destituido después de cinco meses al frente del equipo.

El Espanyol, que presentará oficialmente a Sarabia ante la prensa el próximo martes, ocupa actualmente el decimoctavo puesto en LaLiga. Para el partido del viernes contra el Villarreal, el entrenador del Espanyol B, Sergio García, ejercerá de interino. Los Pericos solo han sumado un punto en sus últimos cinco partidos de liga.



