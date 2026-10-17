«El éxito tiene un precio»: Arteta se pronuncia sobre la impactante decisión del Arsenal

En un momento que suscita interrogantes, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se encontró ante preguntas sobre el plan del club de prescindir de 60 empleados, pocos días después de haber firmado un nuevo contrato, y confirmó su respaldo al enfoque de la directiva, aunque evitó pronunciarse directamente sobre la decisión.

El técnico español explicó que no es la persona más adecuada para hablar de esta medida y, al mismo tiempo, subrayó la necesidad de tomar decisiones que garanticen que las personas idóneas ocupen los puestos idóneos, así como de continuar invirtiendo para alcanzar los objetivos del club y construir el éxito deseado.

En otro orden de cosas, Arteta aseguró que el Arsenal volverá a realizar la foto oficial del equipo para la temporada 2026-2027, con la participación del defensa francés William Saliba, quien faltó a la primera sesión fotográfica por una cita médica, lo que generó dudas tras la publicación de la imagen.

Señaló, en declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato", que la fecha de la sesión fotográfica se aplazó varias veces, especialmente debido a los compromisos comerciales del club, y afirmó que Saliba afronta la situación con espíritu deportivo y es consciente de su estatus y de su importancia dentro del equipo.