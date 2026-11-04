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El exguardameta del Arsenal y del Al-Nassr: Ospina anuncia una decisión determinante sobre su futuro

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«Iré a donde me lleve mi sonrisa»

El colombiano David Ospina, portero del club mexicano Atlante, anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 38 años de edad.

Ospina había defendido los colores del Arsenal entre 2014 y 2018, y los del Nápoles hasta 2022, antes de fichar por el Al-Nassr, equipo en el que permaneció hasta 2024.

También es conocido en Francia por los seis años que jugó con el Niza (2008-2014).

El veterano guardameta anunció su retirada en un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que dijo: "¡Le digo al fútbol, gracias! No lo voy a abandonar... ¡pero estoy agradecido! ¡Ha sido un viaje maravilloso! A partir de ahora, iré adonde me lleve mi sonrisa".

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Ospina disputó más de 600 partidos a lo largo de su carrera, de los cuales 131 fueron con la selección de Colombia, lo que lo convierte en el jugador con más participaciones en la historia del combinado nacional, empatado con James Rodríguez.

 

 

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