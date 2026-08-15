La guerra entre el Barcelona y el Real Madrid aún no ha comenzado, pese a que ambos equipos disputarán su primera presentación en LaLiga dentro de pocos días.

Sin embargo, muchos ya han empezado a mirar hacia el enfrentamiento que reunirá a los dos gigantes de España durante la nueva temporada, así como al duelo entre José Mourinho y Hansi Flick, algo para lo que el técnico alemán dijo estar preparado.

Flick declaró recientemente: "Sí, ¿por qué no? Es el entrenador del equipo rival, y yo siempre estoy preparado para enfrentarme a cualquiera".

Ante esta situación, muchos advierten de las cosas que Mourinho podría hacerle a Flick, cosas que ya hizo en el pasado con Pep Guardiola y que fueron decisivas en su salida del Barcelona.

Entre quienes no dudaron en hablar del peligro que representa el técnico portugués para Flick se encuentra Quinton Fortune, exestrella del Manchester United, que conoce bien a Mourinho.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Fortune a la cadena Premier Bet, donde afirmó: "Flick es una persona tranquila, y creo que ya sabe lo que le espera ahora tras el regreso de Mourinho al Real Madrid".

Y prosiguió: "Si le permite a Mourinho meterse en su cabeza, está acabado. Se acabó todo. Si Mourinho logra llegar a esa zona, estás sentenciado".

Recalcó: "Flick es un buen entrenador, pero Mourinho es un maestro en estos juegos psicológicos, y además cuenta con la calidad suficiente en su equipo para hacer daño al Barcelona también dentro del campo".

Y añadió: "Mourinho hará todo lo que esté en su mano para desviar la atención de sus jugadores de la presión, e intentará desestabilizar al Barcelona y generar ruido mediático en otro frente, con el fin de trasladar toda la presión a Flick y a su equipo. Será una prueba real y dura para ellos".

De este modo, el técnico alemán deberá extremar la cautela, sobre todo porque el entrenador portugués llegó al Real Madrid decidido a recuperar la mentalidad competitiva del conjunto blanco.