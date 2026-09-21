Reina un estado de absoluta perplejidad en el entorno del Real Madrid, tras un arranque discreto del equipo que podría hacer tambalear el enorme proyecto que dirige Florentino Pérez.

El Real Madrid ocupa la cuarta posición en la clasificación de LaLiga, con 15 puntos, después de disputadas 7 jornadas.

Álvaro Benito, exestrella del Real Madrid, fue muy contundente en su análisis de lo que le sucede al Real Madrid, especialmente tras la derrota en el derbi por 1-2 ante el Atlético.

El diario Sport publicó las declaraciones de Álvaro Benito, realizadas en la Cadena SER, donde dijo: "Aquí hay que pensar de forma mucho más profunda. Si llevas dos años y medio viendo los mismos problemas sobre el terreno de juego, la naturaleza de esos problemas es exactamente la misma".

Y recalcó: "No vemos ningún cambio con los entrenadores, a pesar de que la naturaleza de cada uno de ellos es diferente. Entonces, el problema es mucho más profundo. ¿No es así? Eso es lo que digo".

Álvaro Benito añadió: "Los problemas persisten desde hace dos años y medio, y no se ha resuelto nada. Puedes ganar. Por ejemplo, ganaste el último partido ante el Elche, pero la impresión que deja el equipo a nivel colectivo es que los mismos problemas se repiten".

Continuó: "Todos podíamos prever que, salvo que ocurriera algo excepcional, cuando llegaras al Metropolitano verías lo que ya hemos visto. Podías ganar o perder, pero yo no hablo de perder o ganar, porque el camino que conduce al resultado puede tomar rutas diferentes".

Señaló: "Si a Cuti Romero lo expulsan en la primera parte, quizá hasta habrías podido ganar el partido. Yo hablo de la impresión colectiva, de la idea de juego, de qué es lo que ofreces y de qué jugadores vas a poner en el once titular en la mayoría de los partidos".

El exjugador explicó que el entrenador José Mourinho no aplica su conocida filosofía con el Real Madrid, algo que podría ser letal para un equipo que necesita un sistema claro para jugar al contraataque.

Apuntó: "Mourinho, históricamente, se apoya en un bloque defensivo medio muy fuerte, un equipo con las líneas juntas, una presión feroz, recuperar el balón y luego atacar de forma directa y rápida. Excelente, este estilo sería ideal para el Madrid, dadas las características de los jugadores que tiene, pero el problema es que no lo vemos".

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