Douglas Teixeira fue detenido la semana pasada bajo sospecha de violencia doméstica, según informa De Twentsche Courant Tubantia. El exdefensa del FC Twente permanece por ahora bajo custodia, después de que el juez de instrucción decidiera el viernes prorrogar su prisión preventiva catorce días.

Según el diario regional, Douglas está acusado de violencia doméstica contra una mujer. Qué ocurrió exactamente aún no está claro y la investigación del caso sigue en marcha.

La prórroga de la prisión preventiva significa que Douglas permanecerá al menos catorce días más en el centro de detención. Según Tubantia, ese plazo no dice por sí solo necesariamente nada sobre la gravedad de las sospechas, pero este periodo puede utilizarse para continuar la investigación.

Douglas es conocido sobre todo en Países Bajos por su etapa en el FC Twente. El brasileño de nacimiento llegó a Enschede en 2007 y allí se convirtió en una pieza fija, hasta acabar disputando más de doscientos partidos con el club.

Con el FC Twente, Douglas vivió varios éxitos deportivos. Fue campeón de liga, ganó la Copa de los Países Bajos y conquistó en dos ocasiones la Supercopa de los Países Bajos, mientras que, tras obtener la nacionalidad neerlandesa, también fue incluido una vez en la convocatoria de la selección neerlandesa.

Sin embargo, finalmente no llegó a debutar como internacional. Durante sus años en Enschede, Douglas también apareció varias veces en las noticias por motivos negativos, entre otras cosas cuando recibió una dura sanción tras un incidente con el árbitro Ruud Bossen.

Tras su salida del FC Twente, Douglas jugó, entre otros lugares, en el extranjero. En abril de 2017, cuando tenía contrato con el Sporting de Portugal, fue sorprendido por dopaje y en 2021 su carrera profesional llegó a su fin en el Würzburger Kickers.

En los últimos años, Douglas ha estado activo en el fútbol amateur en Twente. Desde el verano de 2025 es jugador y segundo entrenador del TVV de Enschede, mientras que además entrena a un equipo juvenil del Vogido y trabaja dentro de la academia del FC Twente/Heracles.