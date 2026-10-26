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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El exestrella del Barcelona comenta sobre la ineficacia de Yamal en el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
L. Yamal
S. Umtiti
España

No hemos visto a Yamal en su mejor momento

El francés Samuel Umtiti, exestrella del Barcelona, no ocultó su decepción por el rendimiento de Lamine Yamal en la noche de la derrota por 2-1 ante el Real Madrid.

Yamal vivió una nueva noche difícil, pues tras su decepcionante actuación frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, pese a marcar un gol durante la derrota del Barcelona por 4-2, el extremo español no fue capaz de ofrecer una actuación convincente en el Clásico.

El portal Foot Mercato publicó las declaraciones de Umtiti, realizadas a la cadena DAZN, en las que puso el foco en las dificultades a las que se enfrentó Yamal ante la defensa del Real Madrid.

Umtiti dijo: "No vimos a Yamal en su mejor versión. Aquí nos damos cuenta de lo difícil que es el fútbol, incluso para un jugador como él".

Y añadió: "La defensa del Real Madrid logró neutralizar por completo a Lamine Yamal".

Los redactores del portal Foot Mercato otorgaron a Yamal una valoración de 3 sobre 10, después de que Marc Cucurella, gracias a su solidez defensiva, lograra reducir por completo su peligrosidad, al igual que hizo Lucas Hernández frente al Paris Saint-Germain pocos días antes.

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