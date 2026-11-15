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Harry Redknapp, exentrenador inglés, considera que Mauricio Pochettino tiene ante sí una oportunidad ideal para devolver al Manchester United a la cima, al estimar que la mala situación que atraviesa el equipo hace que la tarea del argentino sea diferente a los desafíos que afrontaron quienes asumieron el banquillo del Manchester United tras la marcha de Sir Alex Ferguson.

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Redknapp afirmó, en un artículo en el periódico "The Sun" británico, que el Manchester United se ha sumido en un estado de caos, pero que no hay mejor momento que el actual para que Pochettino asuma el cargo.

Añadió que los entrenadores ven trabajos como este como una oportunidad que no se puede dejar pasar, porque el único camino para el equipo, desde su situación actual, es ascender y mejorar los resultados.

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Y continuó: "Las cosas solo pueden mejorar para el Manchester United con Pochettino. No va a descenderlos, claro está, no lo hará".

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Redknapp recordó su experiencia con el Tottenham, cuando se hizo cargo del equipo en octubre de 2008, después de que atravesara un inicio de temporada catastrófico, y aseguró que no dudó en aceptar la tarea.

Dijo: "Cuando me ofrecieron el trabajo del Tottenham, y estaban en un aprieto tras el peor comienzo de su historia, la decisión estaba tomada sin pensarlo", explicando que así es como piensan los entrenadores cuando evalúan oportunidades de este tipo.

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En cambio, Redknapp consideró que si Pochettino hubiera asumido la dirección del Manchester United directamente tras la marcha de Ferguson, se habría enfrentado a un desafío completamente distinto, porque en ese caso el entrenador se habría visto obligado a mejorar un equipo que ya poseía un gran legado y un alto nivel de éxito.

Citó la experiencia de David Moyes, al que Ferguson eligió como sucesor, pero que no duró mucho tiempo, señalando que todo el mundo sabe cómo terminaron las cosas.

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Redknapp reveló que mantiene una relación amistosa con el entrenador argentino, diciendo que comparten la misma fecha de nacimiento, el 2 de marzo, y que coincidieron el día de su cumpleaños cuando Pochettino era entrenador del Southampton, mientras que él dirigía al Queens Park Rangers, y añadió: "¡Ganamos!".

También señaló que trabajó con él en el partido benéfico "Soccer Aid", y lo describió como una persona inteligente y muy bien informada.

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Agregó que Pochettino y su ayudante Jesús Pérez son capaces de revitalizar el ambiente de Old Trafford y del centro de entrenamiento, y de traer algunas sonrisas al club, pero subrayó que también poseen inteligencia futbolística y capacidad para construir equipos, dos elementos que serán imprescindibles en la próxima etapa.

Redknapp identificó el mayor problema al que podría enfrentarse el entrenador argentino, que es hasta qué punto la directiva del Manchester United estará dispuesta a darle los jugadores que necesita para alcanzar el éxito.

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Dijo que la plantilla actual del equipo es "impactante", añadiendo que un gran entrenador no puede hacer mucho si trabaja con malos jugadores, y que cualquier entrenador, por capacitado que sea, acabará siendo derrotado si no cuenta con los elementos adecuados.

Redknapp dirigió duras críticas a los responsables de la dirección del Manchester United, diciendo que le cuesta entender a algunas de las personas que se encargan de nombrar a los entrenadores, y considerando que cargan con buena parte del problema del club, por la confusión en los fichajes y las decisiones cambiantes respecto a los cuerpos técnicos.

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También criticó la forma en que la directiva del United gestionó la marcha de Carrick, describiendo lo ocurrido como algo impactante, y señalando que el exentrenador fue un gran jugador para el club y un hombre magnífico, pero que fue tratado de muy mala manera, especialmente con la filtración de las noticias sobre su salida antes del anuncio oficial.