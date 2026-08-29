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El exentrenador del Real Madrid sorprende a Mourinho con unas declaraciones impactantes

Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
F. Capello
España

El italiano Fabio Capello, exentrenador del Real Madrid, valora el trabajo que ha realizado el portugués José Mourinho durante la pretemporada de cara al nuevo curso con el conjunto merengue.

El Real Madrid inició su andadura en LaLiga esta temporada con una victoria a domicilio por 2-1 ante el Espanyol, y después con un triunfo por 4-1 sobre la Real Sociedad en el Bernabéu.

La red Defensa Central publicó el análisis de Fabio Capello, que este difundió a través del diario La Gazzetta dello Sport.

Capello dijo: «Si comparamos al Real Madrid con la temporada pasada, me parece que José Mourinho ya ha resuelto los problemas».

Y continuó: «Los jugadores del conjunto blanco han empezado a jugar como equipo, y por ello ha comenzado a aflorar la enorme calidad que poseen Vinicius, Mbappé, Bellingham y sus compañeros».

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Capello añadió: «Si Mourinho mantiene el control, el Real Madrid será el equipo a batir en la Liga de Campeones de Europa».

El técnico portugués no quiso ser demasiado estricto desde el principio, sino que empezó exigiendo un mínimo de compromiso y disciplina.

Y ahora, como dice Capello con acierto, el punto clave será que el entrenador logre que todos los jugadores mantengan ese nivel de trabajo y continuidad.

En ese caso, el Real Madrid podrá, efectivamente, competir por la Liga de Campeones de Europa, LaLiga y cualquier otro título.

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