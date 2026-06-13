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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Daily Loos

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El exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim, es de repente el principal candidato para un club europeo de primera línea: «Ya se han mantenido conversaciones»

Fichajes
Manchester United
R. Amorim
AC Milán

Ruben Amorim es el principal candidato para entrenar al AC Milan, según The Athletic. Ya han mantenido conversaciones entre ambas partes, informó el medio el sábado.

El portugués, de 41 años, está sin equipo desde principios de año, cuando el Manchester United lo despidió por resultados decepcionantes. Tras su salida, primero Darren Fletcher y luego Michael Carrick asumieron el cargo.

Los Red Devils revirtieron la tendencia y se clasificaron para la Liga de Campeones; el equipo de Carrick terminó tercero, por detrás de Arsenal y Manchester City.

Tras su salida, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Ahora, según The Athletic, su fichaje forma parte de la reestructuración del Milan.

Antes, el club despidió a Massimiliano Allegri tras quedar fuera de la Champions; el equipo terminó quinto.

No obstante, Amorim no es el único candidato: el club también ha hablado con Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos.

También se mencionan a Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart) y Oliver Glasner (Crystal Palace). Este último suena para el Feyenoord como posible sucesor de Robin van Persie. Si el Milan opta por Amorim, el Feyenoord podría tener una alternativa extra.

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