Según The Athletic, Rubén Amorim es el candidato principal para entrenar al AC Milan y ya han mantenido conversaciones.

El portugués, de 41 años, está sin equipo desde principios de año, cuando el Manchester United lo despidió por malos resultados. Tras su salida, primero Darren Fletcher y luego Michael Carrick asumieron el cargo.

Los Red Devils invirtieron la tendencia y se clasificaron para la Liga de Campeones: terminaron terceros, por detrás de Arsenal y Manchester City.

Tras su salida, su nombre desapareció de los medios hasta ahora. Según The Athletic, su fichaje forma parte de la profunda reestructuración del Milan.

Antes, el club despidió a Massimiliano Allegri tras quedar fuera de la Champions; el equipo terminó quinto.

No es el único candidato: también suenan los nombres de Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos,

También se mencionan a Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart) y Oliver Glasner (Crystal Palace). Este último suena para el Feyenoord como posible sucesor de Robin van Persie. Si el Milan opta por Amorim, el Feyenoord podría tener una alternativa más.