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Rudi Garcia, exentrenador del Lyon y del Napoli, ha revelado que pasó dos entrevistas distintas para el puesto de entrenador del Manchester United en 2021. El técnico francés fue considerado para ocupar el banquillo de Old Trafford cinco años antes de que el club nombrara a Mauricio Pochettino, su fichaje más reciente para el cargo.

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El francés recuerda su candidatura para el banquillo interino

Garcia surgió como candidato para sustituir a Ole Gunnar Solskjaer cuando los tres años del noruego en el cargo terminaron tras una dura derrota por 4-1 ante el Watford en la Premier League. Como la destitución se produjo a mitad de la temporada 2021-22, la directiva del Manchester United decidió incorporar a un entrenador interino hasta el verano. El técnico de 62 años estaba disponible tras dejar el Lyon al final de la temporada anterior, después de casi dos años al frente del equipo.

Dos entrevistas antes del nombramiento de Rangnick

Tras haber ganado la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Lille en 2011, el experimentado técnico creía tener argumentos sólidos para hacerse cargo del equipo en Inglaterra. Sin embargo, los dirigentes de Old Trafford acabaron descartándolo y nombraron a Rangnick con un contrato de corta duración en diciembre de 2021.

Al recordar lo cerca que estuvo de conseguir el puesto, Garcia declaró a The Athletic: «Sí, me entrevistaron dos veces para trabajar en este fantástico club, uno de los mejores del mundo».

«Me gustaría trabajar en Inglaterra y me reuní con Darren Fletcher y John Murtough. Era un puesto interino y me preguntaron qué haría cuando terminara. Les dije que lo haría tan bien que me quedaría en Manchester, pero le dieron el puesto a Ralf».

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Cuatro entrenadores permanentes tras su marcha

Durante su breve etapa, Rangnick llevó al equipo al sexto puesto en la Premier League antes de que Erik ten Hag llegara en el verano de 2022 como el primero de cuatro entrenadores permanentes nombrados en poco más de cuatro años. El neerlandés fue sustituido finalmente por Ruben Amorim en noviembre de 2024, antes de que el excentrocampista Michael Carrick asumiera el cargo a principios de este año.

Tras la destitución de Carrick el jueves, el club ha recurrido ahora al exentrenador del Tottenham Hotspur Pochettino para estabilizar la situación. El argentino empezará a trabajar oficialmente este próximo jueves tras firmar un contrato hasta el verano de 2029.

Etapas dispares marcan su carrera posterior

Mientras tanto, Garcia volvió a los banquillos en el Al-Nassr, donde fichó a Cristiano Ronaldo tras la salida del delantero de Old Trafford, antes de ser destituido en abril de 2023, menos de una temporada después de asumir el cargo. Tres meses más tarde se hizo cargo del Nápoles, pero fue despedido tras 12 partidos de la temporada 2023-24 de la Serie A. Más recientemente, llevó a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial de este verano, antes de marcharse después de que España, a la postre campeona, eliminara a su equipo.