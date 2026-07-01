El exentrenador de Salah, candidato a dirigir a la selección de Holanda tras la debacle de Marruecos

Arne Slot es el principal candidato para dirigir la selección holandesa tras la salida de Ronald Koeman, después de la eliminación en el Mundial a manos de Marruecos.

El técnico, destituido del Liverpool en mayo, está libre y ve el banquillo naranja como «un gran honor», pese a preferir el fútbol de clubes.

El periodista holandés Mikos Joka, de la web «AD», lo confirmó en el pódcast «AD Football»: Slot no planea regresar a los banquillos este verano ni unirse a ningún club, pero no descarta dirigir la selección.

Joka explicó: «Prefiere el fútbol de clubes, pero no descarta dirigir a la selección y lo consideraría un gran honor».

El periodista, autor del libro «Slot-Bal», cree que el éxito dependerá del momento y de la visión de la Federación Holandesa: «La pregunta es: ¿es este el momento adecuado en su carrera? ¿Cree que este equipo tiene potencial para ganar títulos? ¿Qué visión ofrece la Federación y con quién podría conformar el cuerpo técnico? Tienen buenas posibilidades si se ponen en contacto con él».

Además, dejar los clubes ya no es un obstáculo para Slot, quien ha dirigido a estrellas como Mohamed Salah, y recordó los casos de Nagelsmann con Alemania y Tuchel con Inglaterra, señalando que regresar a un grande más adelante sigue siendo posible.

Sobre el temor de que el fútbol neerlandés pierda a un técnico destacado en los clubes, Joka subrayó: «El interés nacional es lo primero… Si se garantiza que la selección recupere su esplendor, eso será más importante que cualquier otra cosa».

Sobre los retos técnicos, destacó la rapidez con la que Slot impone sus ideas: «Por lo que conozco, es muy rápido a la hora de explicar a los jugadores lo que quiere... En el Feyenoord, tras perder la final de la Liga Europa Conference, se renovó por completo la plantilla y volvieron al éxito en la temporada siguiente».

Reconoce que el camino no será fácil, pero la selección tiene margen para ajustarse antes de las eliminatorias de la Eurocopa, aunque pueda tropiezar contra Alemania o Serbia en la Liga de Naciones.