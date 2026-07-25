Borja Jiménez, exentrenador del Leganés, afirmó que el marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, posee un talento innato y está totalmente preparado para dar el salto a un club grande.

Jiménez, al igual que el jugador Enric Franquesa, vivió la explosión del talento de Diomandé durante su etapa en el Leganés en la temporada 2024-2025.

Y pese a que no supera los 19 años, Diomandé pasó de ser un jugador con un valor de mercado de 1,5 millones de euros a uno valorado en cerca de 90 millones, y su nombre se vincula actualmente con un traspaso al Real Madrid.

Jiménez añadió, en declaraciones publicadas por el diario Sport: "Por supuesto que Diomandé está preparado para dar el salto a un club grande, lo demuestra semana tras semana en la liga alemana".

Y prosiguió: "Diomandé tiene el arte del regate y de salir con el balón incluso en las situaciones más difíciles, es un jugador muy diferente y me recuerda en muchos aspectos a la estrella del Barcelona, Lamine Yamal".

Señaló: "La primera impresión que tuve de él fue impresionante. Fue en un partido ante el filial durante el último parón internacional de marzo de 2025. Solo le dimos 45 minutos porque hacía lo que quería dentro del campo, además marcó un gol".

Recalcó: "Temíamos que le hicieran daño. Tenía una capacidad asombrosa para cambiar de dirección constantemente y regatear a jugadores de Primera División como si fuera tremendamente fácil; su impacto fue enorme y repetía sus esfuerzos de forma continua, y goza de una gran fuerza física. Nos sorprendió mucho, nunca había visto nada igual".

Por su parte, Enric Franquesa, su excompañero en el Leganés, dijo: "Fue un jugador que me sorprendió mucho. Su madurez y su valentía se apreciaron desde el primer día que entrenó con nosotros".

Y apuntó: "Desde el primer momento, sentimos que era un jugador diferente. Lo que más recuerdo son los comentarios de mis compañeros cuando subió al primer equipo. Todos empezaron a decir: este chico tiene que jugar".

Señaló: "Acabará en uno de los mejores clubes de Europa. Tiene todas las cualidades. Lo más difícil de encontrar en el fútbol de hoy es la capacidad de imponerse en los duelos individuales, y él tiene esa virtud. Le abrirá las puertas de cualquier club grande".