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El exdirector deportivo del Arsenal, Edu, ha protagonizado un inesperado regreso al fútbol inglés tras acordar ejercer como asesor del Northampton Town, de cuarta división, después de su reciente salida del Nottingham Forest. El dirigente brasileño se incorpora al club de la League Two poco después de que un consorcio en el que participa su compatriota Alexandre Pato completara su adquisición.

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El ejecutivo brasileño se incorpora a un club de cuarta categoría

Edu ejercerá de asesor principal del Northampton Town para ayudar a orientar a su nuevo grupo propietario tras su polémica salida del City Ground en septiembre. Después de dejar su puesto en el Emirates Stadium en 2024 para convertirse en responsable global de fútbol del Forest, el brasileño vivió una etapa turbulenta en las Midlands Orientales. Desde su marcha, también se ha incorporado a la junta directiva del Levski Sofia, campeón de Bulgaria.

Su salida conflictiva del Forest precede al fichaje

Antes de cerrar su salida del Forest tras meses de negociaciones, cuando llevaba poco más de un año en el cargo, el propietario Evangelos Marinakis le ordenó en marzo que no acudiera al estadio ni a las instalaciones de entrenamiento debido a su descontento con el trabajo del excentrocampista.

Su llegada a Sixfields se debe a una relación personal con los nuevos dirigentes del Northampton, que recientemente completaron la compra del club con la participación de Pato, exdelantero del AC Milan y el Chelsea.

En un foro abierto celebrado el jueves, el copresidente del Northampton, Joao Xavier, confirmó el acuerdo y explicó cómo surgió la relación durante la etapa de Edu en Nottingham: «Estamos muy orgullosos de contar con Alex [Pato] y también con Edu».

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El presidente detalla las funciones de asesoramiento de Edu

En lugar de supervisar los fichajes del día a día en Sixfields, el exresponsable de fichajes del Arsenal ofrecerá asesoramiento estratégico a la junta directiva cuando sea necesario, además de cumplir con sus compromisos en Bulgaria.

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Al detallar las responsabilidades del brasileño de 48 años en el club de cuarta categoría durante el foro del jueves, Xavier añadió: «Nos hicimos amigos cuando él trabajaba en el Nottingham Forest y le pedí que me ayudara a conocer mejor el fútbol inglés.

»Edu es asesor principal de uno de nuestros socios y ejerce de asesor del Levski Sofia y también aquí, ayudándonos a abordar las cuestiones deportivas del club. No participa en el día a día, solo cuando se lo pedimos y lo necesitamos».

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El Northampton busca reaccionar de inmediato tras su mal comienzo

El Northampton espera que la llegada de sus destacados integrantes brasileños propicie una mejoría inmediata después de que solo dos victorias en 10 partidos de liga lo dejaran 23.º en la League Two. El club celebrará su primer partido del sábado en casa desde la adquisición de Pato con la venta de productos especiales «Northampton X Brazil» antes de la visita del Colchester United a las 12:30. Una victoria en Sixfields podría sacar al equipo local de los puestos de descenso de cuarta categoría.