Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero de Dinamarca Rasmus Hojlund ha rechazado que la goleada por 4-1 del sábado en Braga, en la Liga de Naciones, se debiera únicamente a que Portugal no estuvo a su mejor nivel. El exdelantero del Manchester United marcó dos goles tras el descanso y amargó el primer partido de los anfitriones desde que Cristiano Ronaldo se retiró del fútbol internacional.

Anuncios

Un doblete en la segunda parte sella una victoria contundente

Hojlund lideró una actuación dominante en el Estadio Municipal de Braga después de que él, Pierre-Emile Hojbjerg y Mohamed Daramy desaprovecharan las primeras ocasiones. Los visitantes lograron adelantarse dos minutos antes del descanso, cuando Ruben Dias tocó con la mano un cabezazo de Hojlund y Hojbjerg transformó el penalti desde 11 metros. Cuatro minutos después de la reanudación, el delantero remató de volea un pase picado de Mikkel Damsgaard para batir a Diogo Costa. Después regateó a Renato Veiga y marcó con un remate ajustado.

El delantero reivindica la dominante actuación a domicilio

La situación empeoró para los locales en el minuto 75, cuando Joachim Andersen remató con un potente cabezazo a la escuadra un centro del suplente Mathias Jensen. Ya en el minuto 93, Bernardo Silva aprovechó un rechace para marcar a bocajarro después de que Mads Hermansen detuviera el primer disparo de Joao Neves.

En declaraciones a TV2 tras el pitido final, Hojlund insistió en que su equipo merecía todo el mérito por imponerse con tanta claridad a su rival fuera de casa: «No creo que se pueda restar ningún mérito a nuestra actuación».

«Acepto que Portugal no juega como si fuera una final de un Mundial, pero aun así. Jugamos fuera de casa contra una de las cinco mejores selecciones de Europa y, si me preguntas, también es la favorita del grupo. Fue un gran regalo que nos hicimos. No quiero hablar de si ellos estuvieron bien o mal; fue un regalo que nos hicimos».

Anuncios Anuncios

Las estadísticas reflejan la falta de acierto de los locales

Además de su acierto de cara a puerta antes de cumplirse la hora de juego, el delantero lideró a los escandinavos con cinco remates, que representaron 0,64 de los 2,33 goles esperados de su equipo. También completó sus siete pases y ganó tres de sus siete duelos aéreos, más que cualquier otro jugador de su equipo. Damsgaard y Gustav Isaksen generaron tres ocasiones cada uno, mientras que Daramy ganó 11 de sus 13 duelos individuales.

Por el contrario, Jorge Jesus vio cumplirse sus peores temores: su renovado ataque rindió muy por debajo de lo esperado y generó solo 1,26 goles esperados en 15 remates, de los cuales 0,39 correspondieron al último disparo del partido, obra de Silva. Goncalo Ramos, que fue titular, no llegó a rematar, mientras que Joao Felix, Pedro Neto y Bruno Fernandes realizaron un intento cada uno. Los suplentes Joao Palhinha (dos) y Trincao (tres) fueron los únicos jugadores locales que remataron más de una vez.

Los escandinavos se acercan a los cuartos de final

La victoria del sábado deja a Dinamarca a un paso de la fase eliminatoria de la Liga de Naciones antes de la última jornada. Tras dar un gran paso hacia los cuartos de final en Braga, a los escandinavos les basta con empatar el martes en casa ante la vecina Noruega para alcanzar los cuartos. Mientras tanto, Jesus debe encontrar rápidamente una solución a la falta de pegada de su equipo tras un duro comienzo de la era posterior a Ronaldo.