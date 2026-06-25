Jhonny van Beukering (42) está harto de los comentarios negativos sobre su físico, como dejó claro en Instagram. El exdelantero del Feyenoord, dos veces internacional con Indonesia, respondió con dureza tras recibir varios mensajes de odio.

Nacido en Velp, es recordado por su breve paso por De Kuip: entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 jugó con el Feyenoord.

Solo jugó 108 minutos repartidos en tres partidos oficiales, y aún se le recuerda por su famoso «sprint» con la camiseta del club.

Esta semana publicó un vídeo desde Aruba y le llovieron los insultos: «Sigues con la misma complexión que cuando te fuiste del Feyenoord, qué clase».

El exdelantero respondió al instante: «Venga ya, doble de Hazes». Otro usuario bromeó con que había pasado a ser un doble Whopper. «Mejor que tener cabeza de mongol», contestó.

Alguien le preguntó si se había comido a sus excompañeros. «No, pero sí a tu mujer», contestó.

Tras dirigir brevemente a La Fama de Aruba, la próxima temporada será técnico principal de Veluwezoom y asistente en GVVV, ambos en la Segunda División.